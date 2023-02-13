Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları çerçevesinde Türkiye’ye giden İspanya Askeri Acil Durum Birimi’ne (UME) bağlı ekipler, hastanede tedavi gören depremzedeleri tedavi etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları çerçevesinde Türkiye’ye giden İspanya Askeri Acil Durum Birimi’ne (UME) bağlı ekipler, hastanede tedavi gören depremzedeleri tedavi etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İspanya Askeri Acil Durum Birimi’ne (UME) bağlı ekipler, bir yandan yıkılan binalardaki çalışmalara destek verirken, diğer yandan da manevi destek sağlıyor. Hastanede tedavi gören depremzedeleri tedavi eden İspanyol ekipler, hastalarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. UME’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Leyla’nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği bir kucaklamadan daha büyük bir ödül olamaz. Dayan Türkiye" ifadeleri yer aldı.