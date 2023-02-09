Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu ekipte, 14 tane hassas burunlu arama kurtarma köpeği bulunuyor.

Adana ve Kahramanmaraş’tan 83 depremzede askeri uçakla İstanbul’a getirildi

Adana ve Kahramanmaraş’tan 83 depremzede askeri uçakla İstanbul’a getirildi

İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibi akşam saatlerinde İstanbul Havaalanı’na geldi. Buradan otobüslerle Atatürk Havalimanı’na getirilen İspanyollar, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Adıyaman’a gönderildi.

İspanya’dan gelen 46 arama kurtarma ekibi ve 14 arama kurtarma köpeği, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman’a gönderildi.

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