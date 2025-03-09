Aksaray’da organik olarak üretilen ve selenyum ile germanyum oranı yüksek olması nedeniyle Türkiye’de ilk olarak yurtdışındaki ilaç fabrikalarına antibiyotik ilaçlarda kullanılmak üzere ihraç edilen sarımsaklara İspanya’dan yatırım desteği geldi. İspanya’dan bir sarımsak üretim ve endüstriyel ekipman firması Aksaray’daki sarımsak üretimini son teknoloji makine, ekipman desteğiyle artırarak kendi ülkesine ithal edecek.

Türkiye’de ilk olarak Aksaray’dan Rusya, Almanya, Polonya ve Hollanda gibi birçok ülkeye ilaç firmalarının antibiyotiklerde kullanması için ihraç edilen sarımsaklara bu yıl İspanya’dan yatırım desteği geldi. Tuz Gölü havzasındaki elementlerin etkisi, iklimsel farklılık, eksi 30 dereceye kadar dayanıklı olması özelliğiyle ve içerisinde barındırdığı selenyum ile germanyum oranının oldukça yüksek olması nedeniyle birçok ülkeden ilgi gören Aksaray’ın Acıpınar köyünde yetiştirilen organik sarımsağa ilgi her geçen yıl artıyor. Birçok ülkede sarımsak üzerine yaptığı araştırmalarda Aksaray’daki sarımsağın özelliğine ulaşamayan İspanyol firması, Aksaray’a gelerek yatırım yapma kararı aldı. Aksaray’daki sarımsak üretimini artırmak ve ithal etmek için sarımsak üreticisi Aydın Öngün ile anlaşma yapan firma, üreticiye karşılıksız olarak son teknoloji makine ekipman desteği sağlayacak. Sağlanan destekle üretim rekoltesini artırmayı hedefleyen firma, elde edilen sarımsakları ülkeleri İspanya’ya ithal edip birçok ülkeye de ihraç edecek. Böylelikle Aksaray’daki sarımsak üretimi en az 4-5 kat artacak ve organik sarımsak birçok ülkede tanınacak.

"Aksaray’ın sarımsağı en iyi sarımsak"

İspanyol firma yetkilisi Giuseppe Tommasino, "Aksaray’ın sarımsağı gerçekten çok kaliteli bir sarımsak. İçindeki selenyum ve germanyum oranları yüksek olduğu, özellikle bu çeşit başka ülkelerde olmadığı için buradaki sarımsakların üretim noktasında destek olup Aksaray’da üretimi çoğaltacağız. En son teknoloji, modern sarımsak ekipmanları konusunda üreticilere destek sağlayacağız. Buradaki sarımsakların yurtdışına ihracatıyla ilgileneceğiz. Sarımsak üretimini yükseltip İspanya’ya alacağız" dedi.

"Ekipman desteğiyle üretim ve kalite daha da artacak"

Sarımsak üreticisi Aydın Öngün’ün oğlu Uğur Öngün, "İspanya’dan yatırımcı firmanın yetkilisi burada. Yetkililer burada bize en son teknoloji ekipmanları vereceğini söylüyor. Çıkan üretimden sonra sarımsak için Avrupa’ya yeni bir pazar oluşturmayı hedefliyorlar. Bize gelen teklif de ürünlerimizin kalitesini beğendikleri için buraya yatırım yapmaya geldiler. Üretimi yükseltmek için, çünkü buradaki sarımsak dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyor. Özellikle iklimden, topraktaki besinden ve içindeki selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olmasından, başka ülkede de böyle yetişmediği için buraya yatırım yapmaya geldiler. Bu sarımsağın daha çok üretilmesini istiyorlar. Bizim sarımsak üretiminde karşılaştığımız bazı problemleri çözmek için son teknoloji ekipman desteği sağlayacaklar. Üretim noktasında ve makine ekipman desteği sağlayıp sürekli yanımızda bulunacaklar. Her ay kontrol edip sonuçta bu sarımsakları kendi şirketleri ve birlikte çalıştıkları şirketlere götürüp, İspanya’ya götürüp orada işleyecekler. Hiçbir ülkede bu sarımsağı bulamamışlar, bizi buldular ve bulmalarının sebebi de araştırma yapmış olmaları. Birçok ülkeden veri toplamışlar. Yaptıkları araştırmada da hiçbir ülkede sarımsağın böyle kaliteli sonuç vermediğini gördükleri için gelip bizi buldular. Sarımsağı çoğaltıp kendi ülkelerine götürmeyi planlıyorlar. Buradaki üretimi de artıracaklar. Aksaray’ımızın sarımsağı bir defa daha dünyaya açılıyor. Bu sene planda İtalya ve İspanya var" diye konuştu.