İspanya’nın Valencia özerk bölgesinde etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi.

İspanya’nın doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Valencia özerk bölgesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62’ye yükseldiği belirtildi.

Evlerin, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İspanya’nın acil müdahale birimlerinden binden fazla asker etkilenen bölgelere sevk edilirken, hükümet kurtarma çalışmalarının koordinasyonuna yardımcı olmak için bir kriz masası kurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Şu anda hala sevdiklerini arayanlar için, tüm İspanya sizinle birlikte ağlıyor. Bu trajediyle yıkıma uğrayan köylere ve şehirlere sesleniyorum, birlikte sokaklarınızı, meydanlarınızı, köprülerinizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Valencia özerk yönetiminin başkanı Carlos Mazon, bazı kişilerin bulundukları bölgeye ulaşım sağlanamaması nedeniyle mahsur kaldığını ifade ederek, "Acil servisler gelmediyse, bunun nedeni araç eksikliği veya dikkate almamak değil, erişim sorunudur. Belirli bölgelere ulaşmak şu anda kesinlikle imkansız" şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) kurtarma çalışmalarına "yardım etmeye hazır" olduğunu söyledi. Von der Leyen, "Gördüğümüz şey yıkıcı. Kurtarma ekiplerinin koordinasyonuna yardımcı olmak için Copernicus uydu sistemimizi etkinleştirdik ve sivil koruma mekanizmamızı etkinleştirmeyi teklif ettik" dedi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiğini belirterek halka evde kalmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.