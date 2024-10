İspanya’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95’e yükseldi.

İspanya’yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95’e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 92’sinin Valencia’da, 2’sinin Castilla-La Mancha’da ve 1’inin Malaga’da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.