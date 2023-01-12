İspanya’nın Marbella kentindeki bir limanda çıkan yangında yaklaşık 80 tekne küle döndü.
İspanya’nın Marbella kentindeki bir limanda çıkan yangında yaklaşık 80 tekne küle döndü.
İspanya’nın güneyindeki Marbella kentinde bir limanda bulunan bakım-onarım tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye gönderilirken, alevler limanda giderek yayıldı. Limandaki 80’e yakın tekne alevlere teslim oldu. Limanın girişi kordon altına alınırken, alevler 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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