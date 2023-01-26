İspanya’da dün iki kiliseye saldırı düzenleyen zanlının, bugün terör suçlaması ile hakim karşısına çıkarılması beklendiği aktarıldı. Saldırganın, ülkeye kaçak yollarla girdiği ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İspanya’da dün iki kiliseye saldırı düzenleyen zanlının, bugün terör suçlaması ile hakim karşısına çıkarılması beklendiği aktarıldı. Saldırganın, ülkeye kaçak yollarla girdiği ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İspanya’da dün iki kiliseye saldırı düzenleyen zanlının, bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Saldırganın gözaltına alınmasının ardından polis tarafından evinin arandığı belirtilerek, terör suçlaması ile hakim karşısına çıkarılmak üzere başkent Madrid’e nakledileceği açıklandı.

Daha önce basın tarafından samuray kılıcı ile saldırıyı düzenlediği ifade edilen zanlının, saldırıyı palayla düzenlediği aktarılarak, 25 yaşında ve Fas uyruklu olduğu açıklandı.

Basına konuşan bir polis kaynağı ise, yerel basında zanlının saldırıdan günler veya aylar önce güvenlik görevlileri tarafından izlendiği yönündeki haberleri yalanlayarak, saldırganın ne İspanya’da ne de diğer müttefik ülkelerde suç veya terörizmle ilgili hiçbir mahkumiyeti olmadığını aktardı.

Sınır dışı edilmek üzereymiş

Saldırganın, ülkeye kaçak yollarla girdiği ve geçtiğimiz sene haziran ayından bu yana sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

Faslı saldırgan, dün Algeciras kentinde yer alan San Isidro ve Nuestra Senora de La Palma kiliselerine pala ile saldırı düzenlemiş, saldırıda Nuestra Senora de La Palma kilisesinin papazı Diego Valencia hayatını kaybetmiş, San Isidro kilisesinin rahibi Antonio Rodriguez’de dahil toplam 4 kişi yaralanmıştı.

Endülüs bölgesindeki Algeciras kenti, İspanya’ya gelen Faslılar için ana giriş noktası olarak biliniyor.