Geçtiğimiz Haziran ayında, 2 binden fazla sığınmacı Fas’tan İspanya’nın Afrika’daki toprağı olan Melilla’ya geçmeye çalışmış, tel örgüyü kesen sığınmacılar kontrol bölgesine ulaşmıştı. Bu sırada yaşanan izdihamda ise 23 kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası Af Örgütü, izdihamda hayatını kaybedenleri unutmadı. Örgüt, İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Başbakanın resmi konutu Moncloa Sarayı önüne, hayatını kaybeden 23 sığınmacı için kartondan insan silüetleri yerleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü, Haziran ayında Fas’tan İspanya’nın Afrika’daki toprağı olan Melilla’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 23 kişi için Madrid’de bulunan Başbakanın resmi konutu Moncloa Sarayı önüne kartondan insan silüetleri yerleştirdi

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