İspanya’da erken genel seçimden önce yapılan ve sandıkların kapanmasının ardından yayınlanan son iki ankete göre erken genel seçimi Halk Partisi’nin (PP) kazanması bekleniyor. Oyların yarısından fazlası sayılırken, Halk Partisi seçimi önde götürüyor.

İspanya’da düzenlenen erken genel seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başladı. Sandıklar yerel saatle 20.00’de kapanırken, seçime katılım ülke genelinde yüzde 53,12 oldu. İspanya’da seçimden önce yapılan ve sandıkların kapanmasının ardından yayınlanan son iki anketin sonuçlarına göre seçimin galibinin merkez sağcı Halk Partisi’nin (PP) olması bekleniyor.

Anketlerden biri Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki Halk Partisi’nin 350 sandalyelik meclisten 150 milletvekiline sahip olacağını öngörürken, ikinci ankete göre ise 145 ila 150 arasında milletvekili elde etmesi bekleniyor. Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde Halk Partisi İspanya Temsilciler Kongresi’ndeki en yüksek milletvekili sayısını elde ederek seçimin galibi olabilecek.

Yeni dönemde Halk Partisi ile koalisyon yaparak hükümet kurma ihtimali yüksek olan, İslam ve feminizm karşıtı Vox’un ise anketlere göre 24 ile 31 adet milletvekiline sahip olması bekleniyor.

Anketlere göre ayrıca, Başbakan Pedro Sanchez’in partisi olan İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 112 ila 118 milletvekili kazanması, İspanya 2’nci Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz’ın liderliğindeki SUMAR’ın ise 27 ila 31 sandalyeye sahip olması bekleniyor.

Oyların yarısından fazlası sayıldı

Oyların yüzde 56’sından fazlası sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre, Halk Partisi, 131 sandalyeyle seçimi önde götürüyor. PSOE, 128 sandalye, aşırı sağcı Vox 33 sandalye ve Sumar 30 sandalye kazandı.

"Akşama kadar büyük ihtimalle bir sonuç alırız"

Halk Partisi ile Vox’un birlikte mecliste çoğunluğu elde etme ihtimali yüksek görülse de, muhtemel koalisyonun seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından her iki parti arasında yapılacak olan görüşmelere bağlı olduğu belirtiliyor. Halk Partisi ile Vox ülkede gerçekleşen son yerel seçimlerde birçok şehir ve bölge için iş birliği yapmıştı.