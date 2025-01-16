İspanya’nın Şam Büyükelçiliği 13 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanyol bayrağının yeniden göndere çekilmesi, Suriye’nin geleceğine dair duyduğumuz umudun, Suriye halkına daha iyi bir gelecek için ilettiğimiz kararlılığın bir göstergesidir" dedi.

Suriye’de Esad rejiminin 8 Aralık’tan devrilmesinin ardından yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte yabancı ülkeler büyükelçiliklerini yeniden açıyor. İspanya, 12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirdi. Büyükelçilik binasında İspanya bayrağı göndere çekildi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya milli marşının çalındığı büyükelçilikte konuşma yaptı. Bakan Albares, "Burada şahsen bulunmak benim için bir onurdur. İspanyol bayrağının yeniden göndere çekilmesi, Suriye’nin geleceğine dair duyduğumuz umudun, Suriye halkına daha iyi bir gelecek için ilettiğimiz kararlılığın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Şam ziyareti çerçevesinde Suriye’deki yeni yönetimin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Faaliyetlerini 2012’de durdurmuştu

İspanya’nın Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin 2011’de barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra Mart 2012’de kapatılmıştı.