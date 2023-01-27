İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final karşılaşmaları oynandı ve rakiplerini geçerek yarı finale kalan takımlar Barcelona, Osasuna, A. Bilbao ve Real Madrid oldu.

İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final karşılaşmaları oynandı ve rakiplerini geçerek yarı finale kalan takımlar Barcelona, Osasuna, A. Bilbao ve Real Madrid oldu.

İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Çeyrek final de Barcelona Real Sociedad’ı 1-0, Osasuna Sevilla’yı 2-1, A. Bilbao Valencia’yı 3-1, Real Madrid ise A. Madrid’i 3-1’lik skorla kupanın dışında bıraktı. Bu sonuçlarla Copa Del Rey’de son 4’e kalan takımlar Real Madrid, Osasuna, Ath. Bilbao ve Barcelona oldu.

Copa del Rey’de gol krallığı yarışında zirvede attığı 5 golle Osasuna forması giyen 33 yaşındaki İspanyol Kike Garcia bulunuyor.