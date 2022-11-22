Adana’nın Kozan ilçesinde ıspanak ve turp hasadına başlandı. Turp ve ıspanaklar Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılırken üreticiler işçi bulmakta zorlanıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde ıspanak ve turp hasadına başlandı. Turp ve ıspanaklar Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılırken üreticiler işçi bulmakta zorlanıyor.

Faydalı Mahallesi’nde çiftçi Adnan Özdemir’in bin dönüm arazi kiralayarak ürettiği turp ve ıspanakta hasat dönemi başladı. 5 ay boyunca süren yoğun mesaiden sonra hasat döneminde günde 100 işçinin çalışacağını belirten Adnan Özdemir, günlük 200-250 TL yevmiye verdiklerini ancak işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Sezonun verimli geçtiğini kaydeden Özdemir “Burada ıspanak, turp, marul ve lahana kışlık sebze çeşitlerimizi yetiştiriyoruz. Bölgede bir ben yapıyorum genelde Kadirli bölgesinde yoğunluk çok. Bin dönümlük bir arazide kiralama üzerinden mahsullerimizi ekiyoruz. Ağırlık olarak turp ve ıspanak yetiştiriyoruz. 5 aylık bir süreçten geçiyor mahsul olana kadar. 80 işçi tarlada 20 tane işçimizde burada havuzda çalışıyor. Türkiye’nin her bölgesinden alıcımız var bizleri buluyor az önce Hatay’a bir tırımız gitti, şu an Elbistan ve Tokat’a gidecek tırlarımız yükleniyor" dedi.

Çiftçilerin yapabildikleri işi tam anlamıyla A’dan Z’ye yapabilecek şekilde yapması gerektiğini belirten Özdemir, "Tarım sektöründe milletin ağladığı bir durum yok gerçekten yetiştiren para kazanıyor. Burada çalıştıracak işçi bulamıyorum millet ağlamasın boşu boşuna. İş var, çalışan yok çiftçi kazanıyor. Günlük 2.5 saat tarlada çalışanlara 200 havuzda çalışana 250 TL veriyoruz ama işçi bulamıyoruz” dedi.