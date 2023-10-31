İSO, mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı. Listede Manisa’dan 17 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’da listede yer alan Manisa’da üretim yapan 17 firmayı tebrik etti.

2022 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 104,8 oranında artarak 339,2 milyar TL’den 694,8 milyar TL’ye çıktı. Bu yüksek oranlı artışta, güçlü iç talep ve ihracat artışının yanı sıra enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş belirleyici rol oynarken, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz listede yer alan Manisa’da üretim yapan 17 firmayı tebrik etti.

“Manisa iş dünyası olarak üretmeye devam ediyoruz”

İSO ikinci 500 listesinde yer alan 17 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 8 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde ve ilçelerimizde olan 9 firmamızla birlikte devler liginde Manisa’dan 17 firmamız yer aldı.” dedi.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Zorlu rekabet şartlarına rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek ülkemiz adına önemli katkı sağladıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Belirsizliklerle dolu bir küresel rekabet ortamında, dijital ve yeşil dönüşüm gibi çok önemli iki yapısal dinamikle yüzleşiyoruz. Böyle bir dönemde, iktisadi şartlardaki dalgalanmalara daha duyarlı olan orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşlarımıza verilecek desteğin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Küresel ekonomide son dört yılda yaşanan gelişmeler ekonomik dengeleri çok ciddi şekilde etkiledi. Her şeye rağmen İSO İkinci 500 verilerinde de görüyoruz ki, sanayinin ve sanayicimizin 2022 yılının zorlu şartlarında göstermiş olduğu performans takdire şayandır. Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş oluşturmayı başararak Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir. Sanayicilerimiz göstermiş oldukları bu performans ile ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunuyorlar. Bir sanayi ve ihracat şehri olan Manisa’mız, tüm ekonomik zorluklara rağmen önümüzdeki dönemde de üretmeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100.yılını kutladığımız bu günlerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur’ sözünde olduğu gibi Manisa iş dünyası olarak, sahip olduğumuz bilgi ve birikim ile 2023 yılında da tahmin edilen küresel ekonomik yavaşlamanın olumsuz etkilerinden uzak, yeşil dönüşümü önceleyen bir perspektif ile ülkemizin ikinci yüzyılında kalkınmasına ve refahına en üst düzeyde katkı sunup üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sunan, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alarak gurur kaynağımız olan sanayicilerimizi, firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bu katkıların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.