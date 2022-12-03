Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, okula adı verilen Şehit Esin Akay için okulda öğrencilere pilavlı tavuk ikramı yapıp mevlit okuttu. Okulun 3. sınıf öğrencileri de Emcelli Mahallesindeki şehidin annesinin elini öpüp şehit mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, okula adı verilen Şehit Esin Akay için okulda öğrencilere pilavlı tavuk ikramı yapıp mevlit okuttu. Okulun 3. sınıf öğrencileri de Emcelli Mahallesindeki şehidin annesinin elini öpüp şehit mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Hakkari Yüksekova’da 27 Kasım 1998 tarihinde teröristler tarafından atılan roketle düşen helikopterde 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan komando er Esin Akay’ın isminin verildiği okulun öğrencileri şehitlerini unutmadıklarını bir kez daha gösterdi. Şehit Esin Akay’ın şehadet yıldönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevlit okutulduğu ve ikramda bulunulduğu için geleneksel olarak her yıl 27 Kasım’da yapılan anma programı bu yıl bir hafta gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Okulda gerçekleştirilen mevlit ve ikram programının ardından okulun 3. sınıf öğrencileri de Şehit Esin Akay’ın Emcelli Mahallesindeki mezarına çiçekler götürerek ziyaret etti. Şehit annesi Hediye Akay’ı da evde ziyaret ederek ellerini öpen çocuklar ve şehit annesi duygu dolu anlar yaşadı.

Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tolga Günsezer tarafından düzenlenen şehit Esin Akay’ın ölüm yıl dönümü etkinlikleri her yıl geleneksel olarak gerçekleştiriliyor.