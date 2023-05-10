Zonguldak’ta geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Zonguldak Kömürspor’un koyu taraftarı Hayrullah Tıfıl’ın isminin yaşatılması amacıyla yeni yapılan çocuk parkına ismi verildi.

Zonguldak’ta geçtiğimiz yıl TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor’un koyu taraftarı ve sevilen ismi Hayrullah Tıfıl kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise Tıfıl’ın adını yaşatmak için bir paka adını vereceğini açıkladı. Zonguldak’ta sahil bandında yapımı tamamlanan çocuk parkına, törenle Hayrullah Tıfıl’ın ismi verildi.

Açılışa, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak Kömürspor basın sözcüsü Şükrü Öztürk,Zonguldak Kömürspor A.Ş Başkanı Hakan Hürfikir, Zonguldak Kömürspor’un efsane başkanlarından Süleyman Caner, Zonguldakspor Basketbol Takımı Başkanı Kanat Tan, meclis üyeleri, taraftarlar ve ailesi katıldı.

Tan; ‘Zonguldak’ın neşesiydi’

Zonguldakspor Basketbol Kulübü Başkanı Kanat Tan, “bütün Zonguldak adına teşekkür ediyorum. Hayrullah abimizi ölümsüzleştiren herkese teşekkür ediyoruz. Böyle bir insan gelmez. Zonguldak’ın neşesiydi. Cenazesine herkes geldi. Ölümsüzleştirmek ve Zonguldakspor simgesine alkış istiyorum. Bu takımı ben Şampiyon yaptım demişti.”

Öztürk; ‘Zonguldak’ın simgesiydi’

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk,”Zonguldak’ın bir değeri. Çok büyük bir insandı. Bütün Zonguldak’ın içer gelenleri. Herkes oradaydı. Hayrullah insanlara sen ne yaptın bu insanlara. Hayrullah abi Zonguldak insanin simgesiydi. Bu ismi ölümsüzleştirdikleri için teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Alan; ‘Herkes onu burada görsün’

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, “16 ay geçti ölümünün üzerinden. Sanki bir yerden çıkacak gibi bekliyoruz. Çok anımız var. Halan da yerinin dolması mümkün değil. Ruhu şaad olsun. Öyle bir yere verelim ki adını en çok gezilen bir yer olsun. Burayı da benim aklıma geldi. Nasip bugüneymiş. Hoca kar yağarken, Hayrullah insan abi sen ne yaptın bu insanlara. Zonguldak’ta böyle bir cenaze göremeyiz. Muazzam bir adamdı. Hayrullah abinin adına sembol liman arkasına burayı çok seviyor. Herkes onu görsün. Zonguldakspor’a katkılarını bilir. Gazipaşanın gülüydü. Ruhu şaad olsun”diye konuştu.

Program parkın kurdelesinin kesiminin ardından sona erdi.