Ankara Keçiörengücü müsabakasının zor bir maç olacağını belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sezon başından beri ligin istikrarlı ve iyi takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanacağız ve iyi çalışacağız. Maç günü istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek kazanmak istiyoruz. Parolamız; kazanamadıysak da yenilmeyelim" dedi.

Ankara Keçiörengücü müsabakasının zor bir maç olacağını belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sezon başından beri ligin istikrarlı ve iyi takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanacağız ve iyi çalışacağız. Maç günü istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek kazanmak istiyoruz. Parolamız; kazanamadıysak da yenilmeyelim" dedi.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, galibiyete odaklandı. Yalıçiftlik Tesisleri’nde maçın hazırlıklarına başlayan Bodrumspor’da eksik oyuncu bulunmazken, 3 yeni transferin de takımla birlikte çalıştığı belirtildi.

Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren yeşil-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen tecrübeli stoper Eren Albayrak’ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Albayrak’ın bugünkü idmanda bireysel olarak çalıştığı görüldü.

"Her hafta işimiz daha da zorlaşıyor"

Yeni transferleri değerlendiren Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “İyi bir kamp geçirdik. Kamp ile beraber uzun zamandır bize emek veren ve belli noktada bize çok fazla katkı sağlamayacağını düşündüğümüz arkadaşlarımızın çok talipleri vardı. Arkadaşlarımızın kariyerlerine yeni bir sayfa açmalarını uygun gördük. Çok güzel bir şekilde ayrıldık, böyle bir değişim oldu. Gelen arkadaşlarımız parça parça takıma ısındığı ve alıştığı dönemde takımın içine gireceklerdir. Umar, Orgill ve Gökdeniz ile kampta beraberdik. Eren Albayrak kadroya dahil oldu, antrenmana katıldı. Bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Bugün bizimle beraber ama uzun zamandır ara verdiği için birkaç hafta ayrı çalıştırıp ondan sonra takıma dahil edeceğiz. Bir taraftan lig başladı ve zorlu maçlar var. Her hafta daha da zorlaşıyor, işimiz de zorlaşıyor. Bulunduğumuz konum itibarıyla rakiplerimiz çok güçlü, biz de kendi çapımızda güçlüyüz. Bizim bir oyun formatımız var. Uzun süredir bizimle olan ama yeterince forma şansı bulamayan arkadaşlarımızdan biriydi Koray. Uzun zamandır çabalıyor, formayı istiyor ama sadece istemekle olmuyor. Yavaş yavaş göstermeye başladı. Oyun formatımıza uygun olan her arkadaşımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Transfer yaparken birkaç kriterimiz vardı, onları uyguladık. Umar ve Orgill’in uzun süredir maçı yok. Bunların kaliteleri belli, onları hazır hale getirebilirsek 4 hafta sonra belki ligin sonlarına doğru bize çok katkı sağlayacaktır. Gökdeniz çok hazır bir oyuncuydu, dolayısıyla takımımıza oyun yapısı itibarıyla adapte oldu. Yaptığımız transferler bize ne kadar katkı sağlayacak ilerleyen günlerde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Ligde her an, her şey olabiliyor"

Ankara Keçiörengücü maçından galip ayrılmak istediklerini belirten Taşdemir, “Keçiörengücü maçı zor bir maç, sezon başından beri ligin istikrarlı ve iyi takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanacağız ve iyi çalışacağız. Maç günü istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek kazanmak istiyoruz. Parolamız; kazanamadıysak da yenilmeyelim. Hedeflediğimiz noktanın biraz üzerindeyiz. Bu lig zorlu ve sıkıntılı bir lig olduğu için her an, her şey olabiliyor” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor karşısında gol perdesini açan Bodrumspor’un yeni yıldızı Gökdeniz Bayrakdar ise, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel aile ortamı var. Herkes bir alt lige geldiğimi söyledi ama ben buraya oynamak için geldim. İnşallah Bodrumspor’da istediğim hedeflere ulaşır ve daha yukarı çıkarız. Her maç gol atmak isteyen biriyim ve bunun içinde çabalıyorum. İlk maçta gol atmak benim için anlamlı oldu” şeklinde konuştu.