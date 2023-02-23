Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçından iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçından iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Bodrumspor Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında 6 Şubat’ta deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacaktı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle müsabaka iptal edildi. Türkiye Futbol Fedarasyonu’nun aldığı karar ile yeşil-beyazlı ekip, 28 Şubat Salı günü Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik Tesisleri’nde sürdüren Bodrumspor’da teknik direktör İsmet Taşdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremler nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Acılarımızı birbirimize sarılarak iyileştirebiliriz. Deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerekiyor. Futbol camiasından da kaybettiğimiz isimler var. Futbol ortak bir paydamız dolayısıyla futbolda yaralarımızı sarabilir" şeklinde konuştu.

"Depremzedelere elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerekiyor"

Deneyimli teknik adam, depremzedelere yeterince yardım edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Deprem çok acı, öncelikle onu söylemeliyim. Biz deprem bölgesinden uzağız ama sanki merkezindeyiz gibi. O günden beri kimse doğru dürüst yemek yiyemez oldu, aklımız hep orada. Hepimiz insanız, empati yaptığımızda bile kaldıramayacağımız şeyler var. İlk etapta tüm Türkiye yardım seferberliği başlattı. Esas yardım şimdi başlıyor. Bir şeyler oturduktan sonra yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Acılarımızı birbirimize sarılarak iyileştirebiliriz. Deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerekiyor. Futbol camiasından da kaybettiğimiz isimler var. Taner hoca, Ahmet Eyüp gibi isimleri kaybettik. Ahmet Eyüp kendi oyuncum Osmanlıspor’da beraber çalışmıştık. Futbol ortak bir paydamız dolayısıyla futbolda yaralarımızı sarabilir. Kötü olanları unutup, lige odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"İnşallah bizim için sonucu iyi bir maç olur"

Taşdemir, Eyüpspor müsabakasından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini dile getirerek, "2 yeni oyuncuyu takımımıza kattık. Eksik gördüğümüz bölgelere takviye yaptık. Sezon başından beri koyduğumuz hedefi depremden sonra biraz değiştirdik. Keyif almaya, mutlu olmaya, sevenlerimizi mutlu etmeye yönelik odağımızı değiştirdik. Ligden 2 takım çekildi. Ligin bütün ahengi ve yapısı bozuldu. Herkes oturduğu yerden 6 puan alacak. İdmanlarımızı yapıyoruz, haftaya Eyüpspor maçıyla başlayacağız. Bizim için inşallah sonucu iyi biten bir maç olur" ifadelerine yer verdi.