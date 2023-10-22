Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk 60 dakika Bandırmaspor bizden çok daha iyi mücadele etti. 60’dan sonra Bodrumspor’un bir gerçeği var ve 60’dan sonra bugün onu gösterebildik. Bizim için önemli bir galibiyet oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Her iki takım oyuncuları ’Gazze’de yapılan zulmü kınıyoruz’ pankartıyla sahaya çıktı ve mücadelenin başında Gazze’de yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü ismet Taşdemir, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Oyuna golle başlayıcınca bütün sistemimiz değişmek zorunda kaldı. Ondan sonraki süreçte iyi bir reaksiyon veremedik. Sistemimizi değiştirdiğimiz halde de bir reaksiyon alamadık. Özellikle ilk 60 dakika Bandırmaspor bizden çok daha iyi mücadele etti. 2’yi bulamadılar, bizim için avantajdı. 60’dan sonra Bodrumspor’un bir gerçeği var ve 60’dan sonra bugün onu gösterebildik. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Son 30 dakikadaki istek ve performanstan çok mutluyum. Galip gelip eksiklerimizi çok daha iyi bir şekilde analiz etme fırsatımız oldu. Bu da bizim için bir avantaj" dedi.