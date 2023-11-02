Manisa FK’nın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu hafta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. İç sahada oynuyoruz, iç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip" dedi.

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Bodrum FK, Manisa FK’yı konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK’da sakatlığından dolayı Pedro’nun maçta forma giyemeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Boluspor deplasmanından eli boş dönen yeşil-beyazlı ekip, seyircisi önünde Manisa FK’yı 3 puanla geçmek istiyor. Bodrum FK, ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Öte yandan, takım taktik çalışmalarının ardından grup maçı yaparak idmanı sonlandırdı.

İsmet Taşdemir: "Bu hafta çok daha zor bir maç bizi bekliyor"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, seyirci avantajıyla 3 puana inandıklarını söyleyerek, "Deplasmanda puan alamıyordan ziyade baktığımızda 2 maç kazandık, 3 maç mağlup olduk. Geçen seneye göre deplasman istatistiği kötü, Boluspor maçında 3 puanla dönebilirdik. Bu zamana kadar en kuvvetli olduğumuz yerden 2 gol yedik. Bu hafta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. İç sahada oynuyoruz, iç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip. 1 hafta önce hoca değişti, ligi iyi bilen bir hoca geldi. Kendimize özgü mücadelemizi en iyi şekilde inşallah sahaya yansıtabiliriz. Sezon sonuna kadar zor bir lig bizi bekliyor" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncusu Süleyman Özdamar ise, "Manisa maçına takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Rakibi iyi analiz ettik, inşallah iyi bir mücadeleyle 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Sezon başında 3 maçlık cezam vardı onun akabinde milli arada Göztepe ile yaptığımız hazırlık maçında parmağımı kırmıştım. İyileştim döndüm derken, kasığımdan bir problem yaşadım. Geçen haftadan itibaren takımla çalışmalara başladım. Hocam görev verdiği takdirde takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.