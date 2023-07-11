Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Rusya kampında yaptığı açıklamada, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilecek bir hoca olduğunu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin ve A Milli Takım’ın önemli isimlerinden İsmail Yüksek, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Rusya kampında kulüp televizyonunda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu. Kamp sürecine dair açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, ilk defa çalıştığı Teknik Direktör İsmail Kartal’ın, Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilecek bir hoca olduğunu söyledi. Bu sezonun çok değerli olduğuna vurgu yapan milli futbolcu, camiayla birleşip şampiyonluğa ulaşmak istediklerini açıkladı.

"İsmail Hocamızla beraber yeni bir döneme başladık"

Kamp dönemine dair konuşan İsmail Yüksek, "Kamp dönemi yoğun geçiyor. Hava da çok değişken, bir sıcak bir soğuk ama bunun ötesinde gerçek anlamda çok güzel bir kamp dönemi oluyor. İsmail Hocamızla beraber yeni bir döneme başladık. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Onların da uyum süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Şu an takımdaki arkadaşlık da çok iyi. Umarım lige de çok güzel bir şekilde yansır" dedi.

"Kupa kazanmak her zaman güzel ve özeldir"

Türkiye Kupası zaferiyle noktalanan geçen sezonu kısaca değerlendiren İsmail, "Yorucu ve yoğun bir sezon geçirdik. İstediğimiz hedefe ulaşamasak da sonu kupayla biten bir sezon oldu. Kupa kazanmak her zaman güzel ve özeldir. Ama futbolda hiçbir zaman dün yok. Bizim önümüze bakmamız gerekiyor. Geçen sene yaptığımız hataları bu sene yapmamamız gerekiyor. Kendimize özgü değerlendirmeler yapmamız gerekiyor ki teknik ekibimizle, ağabeylerimizle, kardeşlerimizle beraber konuşup geçen sene yaptığımız hataları bu sene yapmamaya çalışıyoruz. Bizim için bu sene gerçekten çok değerli bir sene olacak. Şu anda da güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Lige hazırlanmaya, daha da güçlenmeye çalışıyoruz. İlk hazırlık maçımızı da oynadık. Tabii ki onun değerlendirmesini hocamız ve teknik ekip yapacaktır ama en azından iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz, her ne kadar penaltılarla kaybetsek de Oyun için bazı yerlerde iyiydik bazı yerlerde hatalarımız da oldu. Kamp sürecinin iyi geçtiğini düşünüyorum. Umarım lige geçen sene yaptığımız hataları yapmayarak başlarız. Geçen seneden çıkardığımız hataları bu sene en aza indirerek iyi bir lig geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Zenit ile oynadıkları hazırlık maçına değinen milli futbolcu, "2 Temmuz’da toplandık ve bir haftalık sürecin ardından ilk hazırlık maçımızı oynadık. Oynadığımız rakip Zenit ve bizden 20-25 gün önce toplanmış ki geçen senenin de Rusya Ligi şampiyonu. Zenit iyi bir takım, değerli bir takım. Tempo konusunda onlarla başa baş oynayabilmek bizim için iyiydi, güzeldi. Kendimizi tartmak açısından önemliydi. Hocamızın ve ekibin yaptırdığı antrenmanlar var ve bizler de en üst seviyeye çıkmaya çalışıyoruz. Bunu da sahaya yansıtmaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için bu sene çok değerli"

Üç kulvarda da mücadele edebilecek kalitede bir takıma sahip olduklarının altını çizen genç oyuncu, "Önümüzde zaman var. Çalışmamız gerekiyor. Rakiplerimizi iyi analiz etmemiz gerekiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi bu sene, geçen sene yaptığımız hataları yapmamaya çalışıyoruz, onları en aza indirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz geçen sene ne kadar iyi başlasak da lig açısından sonu kötü bitti. İstediğimiz hedefe ulaşamadık. Bazı yaptığımız hatalar vardı ve o hataları bu sene yapmamak istiyoruz. Bizim için bu sene çok değerli. Şu an güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Konferans Ligi’ndeki rakiplerimizi bekliyoruz şu anda. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda La Fiorita 1967 (San Marino) - Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Açık konuşmak gerekirse hangisi gelirse bizim için fark etmez. Takımımıza baktığımda çok değerli bir ekibiz. Bu sene hem ligi, hem Konferans Ligi’ni hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı götürebilecek bir ekibimiz var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Onlarla en kısa sürede uyum sürecini atlatıp iyi bir başlangıç yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsmail Kartal, Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilecek bir hoca"

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilen bir hoca olduğuna değinen İsmail Yüksek, "İsmail Hocamızla ben ilk defa çalışıyorum, bu onunla ilk kampın. Gerçek anlamda Fenerbahçe efsanesi. Bu sene de onun istediklerini sahaya yansıtırsak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Kendisiyle birebir iletişimimiz çok iyi. Oyuncuyla iletişimi harika. Çok dolu bir hoca. Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilecek bir hoca. Belki de son zamanlardaki en büyük eksikliğimiz bu. Sahaya Fenerbahçe ruhunu yansıtmamız, bir karakter koymamız gerekiyor. İsmail Hoca da o karakteri bize hissettirebilecek bir hoca. Saha içinde de saha dışında da öyle. İstediklerini sahaya yansıtırsak bizim için güzel olacak. Benimle de çok ilgileniyor. Teşekkür ederim. Umarım benden istediklerini sahada en iyi şekilde veririm" dedi.

"Camiamızın istediği şampiyonluğa elimizden ne geliyorsa yaparak ulaşmak istiyoruz"

Şampiyonluk yolunda taraftarların desteğine değinen başarılı futbolcu, "Taraftarımızın bize desteği çok önemli. Onlarla birlikte bazı maçlarda çok farklı seviyelere çıktık. Bunu rakip takımlar da gördü. Bu sene, geçen seneyi unutup, yapılan hataları bu sene en aza indirerek en iyi şekilde bir sezon geçirmeye çalışacağız. Onların bize vereceği destek çok ama çok önemli. Onlarla birlikte olduğumuzda, onlarla birleştiğimizde Kadıköy’de farklı bir ortam oluşuyor. Onları görmekten dolayı çok mutluyuz. Şu anda Rusya’dayız ve buradaki stadyumda bile taraftarımızı görüyoruz. İnanın çok farklı bir ortam oluşuyor. Onları görünce duygulanıyoruz. Bu zaten Fenerbahçe’nin büyüklüğüdür. Fenerbahçe her yerde, Fenerbahçe sadece bir yerde değil. Dünyanın her bir köşesinde bir Fenerbahçe taraftarı var. Bizler de bu takımda, böyle büyük camiada oynadığımız için gurur duyuyoruz. Taraftarımız her zaman yanımız olsunlar, her zaman bizi desteklesinler. Bu sene çok değerli. Camiamızla birleşip, camiamızın istediği şampiyonluğa elimizden ne geliyorsa yaparak ulaşmak istiyoruz, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kimse onlardan daha çok isteyemez ama bizler de çok ama çok istiyoruz. Tabii 9 senedir bu takım şampiyon olamıyor. Bu sene inşallah o 9 yıllık süreci sonlandırmak istiyoruz. Bu kampla da başladık. Bu şekilde onlarla birlikte şampiyon olmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.