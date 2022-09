A Milli Takım kadrosuna ilk kez alınan İsmail Yüksek ve Onur Bulut, akşam antrenmanı öncesinde konuştu. İsmail Yüksek, hayallerinin gerçek olduğunu ifade ederken, Onur Bulut da milli takım kampında olmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.

A Milli Takım kadrosuna ilk kez alınan İsmail Yüksek ve Onur Bulut, akşam antrenmanı öncesinde konuştu. İsmail Yüksek, hayallerinin gerçek olduğunu ifade ederken, Onur Bulut da milli takım kampında olmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.

Salih Özcan’ın sakatlanması sonrasında A Milli Takım kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek ve Onur Bulut, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak kameraların karşısına geçen İsmail Yüksek, kendisine ‘hoş geldin’ diyen basın mensuplarına “Aslında ev sahibi sizlersiniz, ben daha yeniyim ve inşallah uzun yıllar burada röportajlar yaparız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Tüm profesyonel futbolcuların hayali olan Türk Milli Takımı formasına aday gösterilmek büyük bir gurur. Buraya seçildiğim için çok mutluyum. İnşallah bana güvenenlere bunun karşılığını, en iyi şekilde performansımla sahada veririm” dedi. Bu sezon başından bu yana yaşadıklarıyla ilgili olarak “3 aylık süreci anlatmaya çalışırsam kitap yazmış olurum” diyen genç oyuncu, “Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluk da burada olmak. Hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Hayallerimin peşinde koşuyorum. Şu anda hayallerimi yaşıyorum ve gerçekten çok mutluyum” açıklamasını yaptı. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden İsmail Yüksek, “Haberi ilk aldığımda kulüpteydim. Telefon geldiğinde inanılmaz şekilde mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi aslında. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak gurur verici. Arkadaşlarım da biliyor, yemek masasında yemek yerken titriyordum. Altay falan biliyorlar bunu. Karşınızda da belli ediyorum bunu. Hala çok mutluyum” diye konuştu.

“Hayallerimin olduğu yerdeyim”

Gruptaki rakipler hakkında konuşmak istemeyen İsmail Yüksek, “Şu anda hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Şu ana kadar arkadaşlarımız bu grupta durumu buraya getirdiler, lider durumda ve gol yemeden gelmiş durumdayız. Hak etmediğimiz bu ligden bir an önce B Ligi’ne sonra da A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Abilerimiz şu ana kadar gol yemedi ve bundan sonra da biz de buna katkı sağlamak istiyoruz” dedi. Oynadığı bölgede elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini ifade eden genç oyuncu, “Futbol aslında artık mücadele ve güce dayalı bir oyun oldu. Ben eskiden 8 ve 10 numara oynamıştım ve ilk kez bu sene 6 numara oynuyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric gibi yurt dışındaki yüksek potansiyeli ve değerli oyuncuları izliyorum. Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyorum, hocalarımın gösterdiklerini sahada en iyi şekilde uygulamak istiyorum” diyerek sözlerini sürdürdü. Teknik ekibin kendisini çok iyi karşıladığını ve kendisinin de bunun karşılığını sahada vermek istediğini söyleyen İsmail Yüksek, son olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyerek “Hayallerimin olduğu yerdeyim şu anda. En büyük hayalim burada olmaktı. Bundan sonraki hayalim de burada kalıcı olmak” açıklamasını yaptı.

Onur Bulut: “Burada olduğum için çok mutluyum”

A Milli Takım’a ilk kez çağrılan Kayserispor’un sağ beki Onur Bulut da ortamın çok iyi olduğunu ifade ederek “Arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Tepkileri çok güzeldi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hayırlısıyla başlıyoruz. A Milli Takım’a çağrılacağıma gerçekten inanamıyordum, buraya gelene kadar inanmadım hatta. Burada olmak, arkadaşları ve hocaları görmek, burada ilk antrenmana çıkmak bana bunu inandırdı. Çok mutluyum” dedi. Her maçta oyun sisteminin değişebileceğini ve kendisinin de bu değişime hazır olduğunu ifade eden Onur Bulut, “Her rakibe karşı sistem değişir. Ben buna açığım. Almanya’da da burada da oynadım. Farklı hocalarla çalıştım. Maçtan maça bağlı, hoca burada doğru tercihi gördüğünde karar verir. Şu ana kadar grupta lideriz, 4’te 4 yaptık. 14 gol atıp, gol yemedik. İsteğimiz önümüzdeki maçı kazanmak, gol yemeden bitirmek. B Ligi’ne çıkmak istiyoruz, oradan da inşallah A Ligi’ne çıkarız” diye konuştu. Genç oyuncu son olarak her antrenman ve her maçta yüzde 100 performansla oynayacağını ifade ederek “Ben elimden geleni yapacağım, bundan sonrası hocanın kararı” diyerek sözlerini tamamladı.