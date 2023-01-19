İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Çaykur Rizespor’u ağırlarken, sarı-lacivertli ekibin başarılı orta sahası İsmail Yüksek de 90 gün sonunda ilk 11’e döndü. Son olarak ligin 11. haftasında 22 Ekim’de oynanan Medipol Başakşehir maçında 11’de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 ay sonra ilk 11’de teknik direktör Jorge Jesus’un tercihi oldu.

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