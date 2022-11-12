Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na eleştiride bulunarak, "Trabzonspor’dan çok başka şeylerle uğraştığını görüyoruz. Trabzonspor’un başkanlık koltuğunda isen, Trabzonspor’un nasıl ileri gideceği ile ilgileneceksin. Trabzonspor koltuğuna oturup, devlete kafa tutmayacaksın. Kendi yapamadığın bir şeyleri manipüle etmeye gerek yok" dedi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na eleştiride bulunarak, "Trabzonspor’dan çok başka şeylerle uğraştığını görüyoruz. Trabzonspor’un başkanlık koltuğunda isen, Trabzonspor’un nasıl ileri gideceği ile ilgileneceksin. Trabzonspor koltuğuna oturup, devlete kafa tutmayacaksın. Kendi yapamadığın bir şeyleri manipüle etmeye gerek yok" dedi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve İstanbul Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği’nin düzenlediği ’Kuşaklar Buluşuyor’ kahvaltı programı düzenlendi. Üniversiteli gençlerin birbirleriyle tanışmalarını, bulundukları bölgedeki dernek başkanlarıyla tanışabilmelerini, proje üretebilmelerini amaç edinen programa çok sayıda protokol, dernek başkanları, üniversiteli gençler ve basın mensupları katıldı.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, derneğin kuruluş amacıyla ilgili bilgiler verirken, "Trabzonspor’umuzun gösterilenin dışında vatanperver taraftarını Türkiye’nin her tarafında dile getirip anlatmak. Bizim şahsım olarak gençliğimizde ulaşamadığımız insanlara ulaşmak için ağabeyler arardık. Bunun hep eksikliğini yaşadım ve ben onu misyon edindim. Bugün gençlerle buluşmamızda ki amaç şu; bir tane gencimizi sokağa düşürmekten alıkoyabiliyorsam dünya benim için bundan ibaret. Üniversite gençliğinin bunlara çok güzel şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Bu vatanın çok güzel çocukları var. Ben 2013 yılından bu yana içlerindeyim. Buna destek veriyorum, bundan sonra da amacım bu. Bugün de onu perçinleştirdik, adına ’Kuşaklar Buluşması’ dedik" ifadelerini kullandı.

"Trabzon’dan vatana ihanetçi çıkmaz"

Trabzonspor’a destek verdiklerini de aktaran Başkan Öksüz, "Biz Güneydoğu’nun her tarafında şehitlerimiz adına kütüphaneler yapıyoruz. Diyarbakır’dan, Muş’tan, Batman’dan alıyoruz Trabzon’a götürüyoruz. Onların gezilerini sağlıyoruz. Trabzon’da maçlarını izletmeye, kültürlerin birbirlerini tanımaya vesile oluyoruz. İnsanların birbirini tanımadığı zaman, bu önyargıyı kırmak, hem Trabzon sevdasını aşılamak hem de Trabzon’un mertliğini sağlıyoruz. Trabzon’dan vatana ihanetçi çıkmaz" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor koltuğuna oturup devlete kafa tutmayacaksın"

Trabzonspor’un bu sezonki performansıyla ilgili de görüşlerini aktaran Öksüz, Başkan Ağaoğlu’na eleştirilerde bulundu. İsmail Turgut Öksüz açıklamasında şunları söyledi:

"Trabzonspor son 10 maçtır eksik top oynuyoruz. Hala bu gidişat devam ediyor. İnşallah ikinci yarı bunu düzeltirler. Yoksa bu gidişat, gidişat değil. Doğru top oynamıyoruz. Doğru transferler yapmadık. Bir de başkanın (Ahmet Ağaoğlu) Trabzonspor’dan çok başka şeylerle uğraştığını görüyoruz, Trabzon’a yapılacak bir tane havaalanı projesiyle. Trabzonspor’un başkanlık koltuğunda isen, Trabzonspor’un nasıl ileri gideceği ile ilgileneceksin. Havaalanı, orada mülki amirlerin sorunu. Trabzonspor koltuğuna oturup, devlete kafa tutmayacaksın. O koltukta oturduğun zaman, Trabzon halkına da cevap vereceksin. O havaalanı projesi şimdi değil, 15 yıldır var. Şimdi kalkmışsın kendi yapamadığın bir şeyleri manipüle etmeye gerek yok. Herkes görüyor ne olduğunu. Başkana Trabzonspor ile ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Futbol ile ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Trabzon’un havaalanına ihtiyacı var. Onu nasıl menfaate çeviririme bakar Trabzonspor’a başkanı. Devlet burayı istimlak edecekse onun iki katını istersin devletten. Trabzonspor’a başka tesisler kazandırırsın veya Trabzonspor lehine başka adımlar atarsın. Bunu ön plana koyup, ’Ben istifa ederim, görevde kalmam’, zaten görevi bırakacaksın da bunu mu bahane ediyorsun? İnşallah yarın dostum dediğin Ertuğrul Doğan’ı da hedef tahtasına koymazsın. Senin başarın Ertuğrul Doğan’ın başarısı."

Program kahvaltı sonrası sona erdi.