Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına aday olan İsmail Turgut Öksüz, düzenlenen lansman yemeğinde Trabzonlu dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, geçtiğimiz günlerde Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla açıklamıştı. Öksüz, düzenlediği lansman yemeğinde Trabzonlu dernek başkanlarıyla bir araya geldi. 2013 yılından beri görev yaptığı Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği’nde beraber çalıştığı gençlerle birlikte tekrar bir yola çıktığı söyleyerek sözlerine başlayan Öksüz, “Hepimizin ortak paydası Trabzon ve Trabzonspor’dur. Hayatım boyunca hiçbir partinin üyesi olmadım. Benim partimin ilki Trabzon, ikincisi Trabzonspor’dur. Yürüdüğüm bu yolda hayalim ve amacım ise o topraklardan buraya gelip, yol bulamayan göçlere ışık olmak, yol göstermek ve onlarla beraber çok güzel işlere imza atmak. Biz birlik, beraberlik ve kardeşlikle birbirimizi kucaklamak için bu yola çıktık. Birlikte bu yolda yürüdüğüm arkadaşlarıma söylediğim gibi biz bize kötü laf söyleyene biz söylemeyeceğiz. Bundan sonrada Allah nasip ederse kötü söz söylemeyeceğiz. Biz bu yola çıktığımızdan beri yaptığımız şeylerle ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Biz yaptıklarımızla ön plandayız. Bütün dernek başkanlarını burada görmekten mutlu oldum. Allah nasip ederse, biz Trabzon’un birliği, gücünü ve Trabzonlunun ne yaptığını bundan sonra hep beraber göreceğiz. Trabzon’un sesi İstanbul’un desteği Trabzon’da hissedilecek. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.