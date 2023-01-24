Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 600 bini aşkın materyal ile okuyucularına hizmet vermeye devam ediyor. Turizm Bakanlığına bağlı olan kütüphane, içerisinde barındırdığı çeşitli etkinliklerle de okuyuculara farklı deneyimler sunuyor.

Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 600 bini aşkın materyal ile okuyucularına hizmet vermeye devam ediyor. Turizm Bakanlığına bağlı olan kütüphane, içerisinde barındırdığı çeşitli etkinliklerle de okuyuculara farklı deneyimler sunuyor.

Yakutiye ilçesine bağlı olan Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, Somunoğlu caddesi üzerinde bulunan İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, okuma salonları, ödünç verme bölümleri, sinema, konferans salonları, bireysel çalışma bölümleri, oyun ve eğlence alanları ve Maker atölyelerini de içerisinde bulunduruyor. Türkiye’nin en büyük halk kütüphanesi olma özelliğine sahip olan kütüphane bu özellikleriyle sosyal ve sanatsal etkinliklerinde yapılabileceği her türlü ortam ve donanıma sahip durumda bulunuyor. Devasa kütüphane, görsel ve işitsel kitap, dergi ve yerel gazeteler olmak üzere yaklaşık 600 bin materyali içerisinde barındırıyor. İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlı olan birim ve İlçe kütüphaneleriyle bu sayı 1 milyon materyali aşarak okuyuculara çeşitli imkanlarla hizmetler veriliyor. Müdürlüğe bağlı olan çeşitli kütüphanelerde ise düzenleme ve tadilat işlemleri titizlikle gerçekleştirildi.

Öte yandan Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada İlçe kütüphanelerinde yapılacak olan düzenlemelerle ilgili bilgi verildi. Açıklama şöyle; “Müdürlüğümüz bağlı birimlerinden olan Erzurumlu Emrah edebiyat Müze kütüphanesinde ihtiyaca binaen tadilat ve tamirat işlemleri yapılmıştır. Kazım Karabekir Halk Kütüphanemizde boya ve tadilat işlemleri tamamlanmıştır.

2022 yılı içerisinde Aşkale İlçe Halk Kütüphanesi, Köprüköy İlçe Halk Kütüphanesi, Narman İlçe Halk Kütüphanesi, Oltu İlçe Halk Kütüphanesi, Pasinler İlçe Halk Kütüphanesi ve Pazaryolu İlçe Halk Kütüphanesinin Doğalgaz dönüşüm İşleri tamamlanarak okuyucularımız için daha verimli çalışma ortamları hazırlanmıştır.

Müdürlüğümüze bağlı birimlerinden Erzurum Çocuk Kütüphanesi, Aziziye ilçesi Dadaşkent bölgesinde hizmet vermekte olup farklı yapısıyla özellikle 3-16 yaş gurubuna sunduğu imkanlarla görülmesi gereken kütüphanelerimiz arasında gösterilmektedir. Ayrıca Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün 100 ilçede 100 kütüphane projesi çerçevesinde Dadaşkent semtinde yeni kütüphane açılması için belediyeden yer tahsisi alınmış olup; İlerleyen süreçte İlimize yeni bir Şube Kütüphanesi kazandırılması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Müdürlüğümüzde Türkiye de sayılı olmak üzere Gezici Kütüphanemiz mevcut olup; her eğitim ve öğretim yılı içerisinde İlimize bağlı merkez köylere ödünç verme, film gösterimi ve eğitici oyunların uygulanması için periyodik olarak gitmektedir.

Müdürlüğümüz istatistik değer olarak 2022 yılı içerisinde İl Halk Kütüphanemiz, bağlı birimleri ve İlçe Halk Kütüphanelerinde Okuyucu sayısı, Kitap sayısı, Üye sayısı ve yapılan etkinliklerde yaklaşık % 70 oranında artış sağlamıştır. Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne, Erzurum Valisi Okay Memiş’e ve Kültür Turizm İl Müdürümüz Cemal Almaz’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”