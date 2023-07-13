Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 28. Dönem Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yapılan genel seçimlerin ardından 22 adet yazılı soru önergesi ile Kayseri’nin sorunlarını meclise taşıyarak rekor kırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi 28. Dönem Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 14 Mayıs seçimleri sonrası Kayseri’nin sorunlarını ivedilikle meclis gündemine taşıdı. Milletvekil Özdemir, verdiği 22 adet yazılı soru önergesi ile 2 aylık sürede rekor kırdı. İlk yazılı soru önergesini 15 Haziran’da geleceğin taşıma türü ‘hyperloop taşımacılığa’ ilişkin veren Özdemir son olarak 5 Temmuz’da 2023 yılı itibarıyla Kayseri’de bulunan konut yapı kooperatiflerine ilişkin soru önergesini meclise sundu. Özdemir’in 2 aylık kısa sürede rekor kırdığı 22 adet yazılı soru önergeleri şu şekilde:

“2023 yılı itibarıyla Kayseri’de bulunan konut yapı kooperatiflerine ilişkin,

Kayseri’deki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin,

Kayseri ilinde bulunan ve çıkartılan altın rezervine ilişkin,

Kayseri’de mobilya sektörünün ihracatında yaşanan düşüşe ilişkin,

Teknoparklarda faaliyet gösteren şirketlere ilişkin,

Kayseri’de 2022 yılında aşırı yağış sebebiyle zarara uğrayan çiftçilere ilişkin,

Kayseri’deki boşanma oranlarına ilişkin,

Kayseri ilinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan faaliyetlere ilişkin,

Kayseri’de bulunan Hürmetçi Sazlığı’na dökülen sanayi atıklarının önlenmesine ilişkin,

Kayseri’de depreme dayanıklı zemin tespiti çalışmalarına ilişkin,

yüzey akıntısından enerji üretimine ilişkin,

Kayseri’nin Sarız ilçesinde yeraltından çıkan sıcak suyun jeotermal rezerv olarak tespit edilmesi talebine ilişkin,

Kayseri ili Develi ilçesindeki bazı mahallelerde doğalgaz altyapısı kurulmasına ilişkin,

Kayseri’nin turizm potansiyelinin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin,

Kayseri’de 112 acil çağrı çerçevesinde ambulansların vakalara erişim süresine ilişkin,

Kayseri’de yaban hayatının canlandırılması ve korunması için yapılan çalışmalara ilişkin,

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde at yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılmasına ilişkin,

2020-2023 yılları arasında Kayseri’de mera ve orman vasıflarından çıkarılan alanlara ilişkin,

Ankara-Niğde Otoyolu’nun Kayseri’ye uzatılmasına ilişkin,

Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Projesinin akıbetine ilişkin,

Kayseri’deki Erkilet Havaalanı yolcu terminal binasının yenilenmesi projesine ilişkin,

hyperloop taşımacılığa ilişkin.”