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Kayserili sporcu üç yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili sporcu üç yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Güneşspor, lider İsmail Okumuş FK’yı 3-1 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

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