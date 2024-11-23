Düzce Belediyesi, Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi öğrencileriyle işbirliği yaparak, öğretmen İsmail Ceylan için bir sürpriz hazırladı. Ders esnasında ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını söylemeye başlayan öğrenciler, öğretmenine unutulmaz bir 24 Kasım yaşattı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de özel bir video ile kutladı. Müdürlük, Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni İsmail Ceylan’a yapılacak sürpriz için okul idaresi ile işbirliği yaptı. Ders zili çaldığında her şeyden habersiz sınıfa giren İngilizce Öğretmeni İsmail Ceylan, ders anlattığı sırada, öğrencilerden biri ayağa kalkarak Duman’ın ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını söylemeye başladı. Akabinde diğer öğrenciler de birer ikişer ayağa kalkarak şarkıya eşlik ettiler.

Sürpriz çekimden habersiz olan İsmail Öğretmen, kısa süreli şaşmasının ardından ritim tutarak şarkıya eşlik etti. Şarkının son bölümünde ise Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri ellerinde çiçek ve pasta ile sınıfa girerek coşkuya ortak oldu. Öğrenciler de öğretmenin etrafında toplanarak alkışlarıyla Öğretmenler Günü’nü kutladılar. Tüm bu anlar sınıfa yerleştirilen kameralarca kayıt altına alındı.

Yapılan sürpriz ile ilgili duygularını dile getiren 22 yıllık öğretmen İsmail Ceylan, “Öğretmenlik hayatım boyunca birçok sürpriz oldu. Hatta bir defasında öğrenciler kavga ediyor diye çağırdılar ve ayırmaya gittim. Ama sürpriz varmış. Bugünkü ise, sürprizlerin en büyüğüydü. Büyük bir hazırlık olmuş gerçekten. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de, tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü kutladı.