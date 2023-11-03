Ticaret Bakanlığı tarafından Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü’ne teşekkür belgesi gönderildi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener imzalı Ticaret İl Müdürü İsmail Maden’e gönderilen teşekkür belgesinde Ahilik Kültürü haftası kutlamalarının sorunsuz şekilde tamamlanması nedeniyle, İl Müdürü İsmail Maden ve onun nezdinde personeline teşekkür edildi. Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de 18-24 Eylül tarihleri arasında Ahilik Kültürü Haftası kutlandığını ve sorunsuz şekilde tamamlandığını belirti.

Maden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Taha Enes ŞENER tarafından; ‘Ahilik sekiz yüz yıldır Anadolu’da ve Balkanlarda kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesidir. Ayrıca sahip olduğu temel ilkelerle toplumumuzun tüm kesimlerini kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma bilincini vatanımızın tamamına yayan bir düşünce sistemidir. Ahilik felsefe ve sistemini ülkemizde ve dünyada geniş kitlelere tanıtmayı ve günümüz sosyal ve ticari hayatına yansıtmayı ilke edinmiş bulunan Bakanlığımız, Ahilik Haftası Kutlamalarının otuz altıncısını 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Kırşehir merkez olmak üzere 77 ilimizde gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 36, Ahilik Haftası etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sırasındaki özverili çalışmalarınızdan dolayı sizi ve mesai arkadaşlarınızı tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. ’ şeklinde bizlere teşekkür belgesi göndermişlerdir. Bizler Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü olarak ilimizde bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Ahilik kültürünün tanınması ve yaygınlaşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.” dedi.