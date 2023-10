Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyun güçleri ve kadro kaliteleriyle 4 kupayı da kazanabilecek güçte olduklarını söyleyerek, "Her zaman oyuncularıma bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Futbolcunuzu inandırmazsanız, tatlı rekabet olmazsa, adalet olmazsa, bu başarı zaten olmaz. Biz, şu ana kadar iyi çalışıp bugüne geldik. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız" dedi.

Milli arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Kartal, henüz hiçbir şey başarmadıklarını belirterek, performanslarını kupalarla taçlandırmak istediklerini ifade etti. A Milli Futbol Takımı’nın iki maçta gösterdiği performansa ve gruptan çıkmayı garantilemesine dair konuşan İsmail Kartal, "Milli takımımızı tebrik ediyorum. Hedefine odaklanmış, forma için emek veren, formaya saygı duyan, çok yetenekli bir ekip oluştu. Takım ruhuyla bu potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koydular. Hedef EURO 2024’te başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha da iyi yerlere gitmek. İnanıyorum bunu yapacağız" dedi.

"Biz 4 kupaya da talibiz"

Fenerbahçe olarak bu döneme kadarki performansın oyuncularıyla kurduğu iletişimden kaynaklandığına vurgulayan Kartal, "Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz. Her zaman oyuncularıma 10’da 10’u, 15’te 15’i unutacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Hepsi de bunun farkına vardı. Şu anda 16’da 16 yaptık ama bence yetmez. Antrenör olarak oyuncularınıza neyi ne kadar anlatabiliyorsanız, o kadar antrenörsünüzdür. Futbolcunuzu inandırmazsanız, tatlı rekabet olmazsa, adalet olmazsa, bu başarı zaten olmaz. Biz, şu ana kadar iyi çalışıp bugüne geldik. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı.

4 stoper yeterli

İyi yolda olduklarını dile getiren İsmail Kartal, sezon başında ihtiyaç duydukları oyuncuları aldıklarını ve yapılamayan hiçbir takviyeden pişman olmadıklarını aktardı. Başkan Ali Koç’un, transferler konusunda son kararı her zaman kendisine bıraktığının altını çizen başarılı teknik adam, takımdaki 4 stoperin sayıca yeterli olduğunu söyledi.

TFF Süper Kupa’nın, Suudi Arabistan’da oynanması

Kartal, Galatasaray ile oynayacakları TFF Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan’da düzenlenecek olması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karara saygı duyduklarını söyleyerek, "Herhangi bir değişiklik olur mu, bilmiyorum. Sadece 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacağını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bir değişiklik olur mu, bilmiyoruz. 24 Aralık’ta bir Galatasaray derbisi olacak, sonra 30 Aralık’ta bir kez daha oynanacak. Tabii bu benim için sorun oluşturmuyor. Bunun kararı federasyonla kulüp yönetimleri arasında olacak" cümlelerine yer verdi.

Deneyimli teknik adam, kış transfer döneminde gelmesi muhtemel transfer tekliflerinin oyuncuların kafalarını karıştırıp karıştırmayacağına ilişkin bir soruya, "Burada hiçbir oyuncunun kafası karışmaz" şeklinde yanıt verdi.

"Takıma en iyi katkıyı kim verecekse o oyuncuları tercih ediyoruz"

Takımdaki iletişim becerisinin önemine değinen İsmail Kartal, oyuncuların performansıyla ilgili şöyle konuştu:

"Tadic çok kariyerli ve tecrübeli bir isim. Takımda bir abi devreye girecek derler ya, Tadic böyle bir oyuncu. Dışarıda da oturduğunuzda saatlerce konuşursunuz. Saha içinde bütün arkadaşlarını uyarıyor. Herkese bir dokunuş yapıp motive ediyor, bu da bizi mutlu ediyor. İsmail Yüksek gelişti ama hala bir iki eksiği var. Bütün oyuncularla kendi analimizi yaparken istediklerimizi söylüyoruz. İsmail de iyi bir duruma geldi. Eksikleri de inşallah zaman içinde gidecek. Enerjisi yüksek, savaşçı ve gözü kara bir oyuncu. Her maçta 12 kilometrenin üzerinde koşuyor. Umut Nayir’e biraz daha az şans verdik Batshuayi’ye göre ama bu böyle gidecek demek değil. Takıma en iyi katkıyı kim verecekse o oyuncuları tercih ediyoruz. Ryan Kent disiplinli ve çalışkan bir oyuncu. Verdiğiniz göreve sadık kalan bir isim. Livakovic iyi bir kaleci. Kale içinde müthiş bir patlayıcı gücü ve refleksleri var. Şu ana kadar savunmayla uyum içinde. Milli maçta hatalı bir gol yedi ama çok iyi bir kaleci."

"Statü değişikliğinden her arkadaşım rahatsız"

Her oyuncusu gibi Batshuayi ile de özel olarak görüştüğünü belirten Kartal, "Batshuayi ile görüştüm. Geçen sene sistem farklıydı, çift forvet oynanıyordu. Bu sene ise tek forvet oynuyoruz. Kolay değil, bazıları hemen bazıları ise geç adapte olabilir. Kendisi de adapte olmaya başladı. Statü değişikliğinden meslekteki her arkadaşım rahatsız. Avrupa kupaları nasıl 23 ise Türkiye’de de aynısı olabilir. 2 kişi tribünde oturacağına gelsin kulübede otursun. Oyuncularım çok iyi profesyonel. Hep beraber çok iyi çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene hiç kimse bir yere gidemez"

İsmail Kartal, devre arası transfer çalışmaları için oyuncu izlemeye devam ettiklerini dile getirerek, "Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Planlama yaparken antrenör olarak kafanızda bir oyun kurgusu olması lazım. Transferi de buna göre yapmak lazım. Çok ince eledik ve sık dokuduk. Sezon başında en çok zorlandığımız transferler Fred ve Szymanski oldu ama geri adım atmadık. Devre arası transferine ilişkin ise şunu söyleyebilirim ki bu sene hiç kimse bir yere gidemez" diye konuştu.

"Ana hedef şampiyonluk"

Bu sezon 4 kupayı da hedeflemelerine rağmen ana hedefin şampiyonluk olduğunu yineleyen sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Maçlara yüksek enerjiyle, tempolu başlıyoruz. UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni de kazanabiliriz ama ana hedef şampiyonluk. Hatayspor iyi bir takım. Şu anda milli takımda 3 oyuncuları var. Volkan hoca güzel işler yapıyor. Takımın namağlup olması tesadüf değil. Bizim en önemli maçımız Hatayspor maçı. Volkan Demirel bizim kardeşimiz. Başarılı bir isim. Allah yolunu açık etsin. Kendi evimizde oynayacağız ve hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızı mutlu etmek için buradayız"

Tecrübeli teknik adam, hayatının büyük bir bölümünün Fenerbahçe’de geçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Taraftarımız neler yaşayıp neler yaşattığımı çok iyi biliyor. Bana olan inanç ve güvenlerini gösteriyorlar, bu durum da beni fazlasıyla motive ediyor. Bununla ilgili daha fazla konuşurum ama konuşmak istemiyorum. Biz taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayız. Onların gösterdiği ilgiye, sevgiye layık olmaya çalışıyorum. Bu kulüpte kupa, şampiyonluk kazanarak iz bırakmak istiyorum. Taraftarımızla, camiayla bunu başaracağımızı düşünüyorum."

"İrfan Can şu anda iyi gidiyor"

İsmail Kartal, milli oyuncu İrfan Can Kahveci’nin performansıyla ilgili de, "Futbolcular, benim onlara karşı ne kadar samimi olduğumu biliyor. İrfan Can konusu da bu şekilde. Bazı oyunculara ekstra çalışman lazım diyorum. İrfan Can şu anda iyi gidiyor ve böyle gitsin. Sıkışırsak 8 ve 10 numarada da oynuyor. Cengiz Ünder ve Emre Mor sakatlığını atlatıp gelsin, takımı zorlasın ondan sonra İrfan Can’ın nerede oynayacağına bakalım. Burada ben zorlanacağım. Keşke hepsi sağlıklı olsa da ben zorlansam" diye konuştu.

Dünyada hiçbir takımın sürekli yukarı yönlü performansa imza atamayacağını da sözlerine ekleyen Kartal, "Her zaman dalgalanmalar olur. İnşallah bize olmaz ama rakiplerde mutlaka olacaktır. Şampiyonluk yolunda Galatasaray dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor var. Trabzonspor’a Abdullah Avcı geldi, ivme yakalayabilir. Beşiktaş ivme yakalayabilir. Adana Demirspor çok iyi bir takım. Galatasaray’ın kadro kalitesi iyi, bizim kadromuz takım olgusunda çok iyi. Ligde daha çok şey değişebilir" açıklamasını yaptı.

Rekorlara takılmadığını ve maç maç düşündüğünü dile getiren İsmail Kartal, teknik ekibini özel olarak kendisinin yetiştirdiğini ve hepsine çok güvendiğini söyledi.

"Buraya çok hazırlıklı geldik"

İsmail Kartal, Fenerbahçe’ye çok hazırlıklı bir şekilde geldiklerini ifade etti. Sarı-lacivertlilerle ikinci döneminin ardından 1 yıl çalışmadığını hatırlatan Kartal, bu süreçte teknik ekibiyle beraber kendilerini geliştirmek için uğraştıklarını anlattı.

Her sene tecrübelenerek yollarına devam ettiklerinin altını çizen Kartal, şunları kaydetti:

"Takıma her zaman bir şeyler katmamız lazım. Bazen ’Dzeko’ya şurada duracaksın, Fred’e burada top alacaksın’ diyoruz. Burada yapmış olduğumuz antrenmanların futbolcular tarafından geri bildirimleri pozitif olunca karşılıklı bir antrenman başarısı geliyor. Çalışmanın doğru ve karşılık bulduğu ortaya çıkıyor. Antrenmanın temposu, felsefesi ve amacı çok önemli. Sahayı süslersin ama antrenmanın içeriği ne, takımınıza ne anlatıyorsunuz, oyuncunuza ne vereceksiniz bunlar çok önemli. Öğrenmenin yaşı yok. Tamamen bilime dayalı antrenmanlar ve doğru iletişim kurmanız lazım. Futbolcular sizin ne kadar ekibinizle olaya hakim olduğunu gördükten sonra, ona inandıktan sonra size saygı duyuyorlar. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya ve herkese şans vermeye çalışıyoruz. Dengeleri korumak ve rekabeti artırmak için takım içinde oyunculara ve maçlara göre organizasyonlar yapıyoruz."

"Kaliteli ve karakterli oyuncu ekibimizi rahatlatıyor"

Sezon başında Rusya’da gerçekleştirilen kampta oyunculara oynadıkları oyundan keyif alacakları sözünü verdiğini belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Sezon başında oyuncularıma ’hem takım hem oyuncular gelişecek’ demiştim. Çok şükür oralara doğru geliyoruz. Oyuncu kalitemiz gerçekten çok iyi. Oyuncularımız hem kalitelisi hem karakterli olmaları ekibimizi rahatlatıyor ve beni memnun ediyor. Mesela Fred ile oturup her şeyi konuşuyorum, çok uç noktalara kadar her şeyi konuşuyoruz. Teknik taktik konuşuyoruz mesela. Açık açık konuşuyorum, bir şey yaparken herkesin içine sinmesi lazım, herkesin kabul etmesi lazım. Onlar da çok memnun. Geriye bir tek takım içinde dengeyi sağlamak kalıyor. Açık söyleyeyim çok zorlanıyorum. Çünkü herkes çalışıyor, herkes oynamayı hak ediyor. Türkiye ligi statü gereği bir sürü matematik gerektiriyor, bunlar bizi çok zorluyor. Böyle olunca bazı oyuncuları oynatamıyorsun. Almadığım ya da alamayacağım oyuncularla konuşuyorum. 4 gün sonra maç var ilk 11 oynayacaksın ya da orada kadroda olacaksın diyorum. Onlar bakıyor hoca adaletli olmaya çalışıyor diyorlar. Açık net olacağız benim en büyük şeyim çok açık net olmam. Bunun nedenini anlatıyorum onlar da anlayışla karşılıyorlar."

"Sakatlık önleyici program kullanıyoruz"

İsmail Kartal, oyuncuların sakatlanmaması için teknolojiden yardım aldıklarına dikkat çekerek, "Sakatlık önleyici bir program kullanıyoruz. Bununla ilgili özel bir odamız var, oyuncuları orada yürütüyoruz, diz çek, hafif sıçra gibi kas grubunda nerede yorgunluk varsa bunları görüyoruz. Antrenmanı planlarken oyuncu bu antrenmanı kaldırabilir mi gibi durumları doktor ve fizikçilerimizle konuşuyoruz. Her antrenmanı 1 gün önceden ayarlıyoruz. Şu anda milli takımlarda 13 oyuncumuz bulunuyor. Geçen sene 12 ay futbol oynandı. Deprem ve seçimlerle aşırı bir yıpranmışlık vardı. Bir oyuncunun bu kadar yüksek yoğunlukla geçirdiği sezon sonrasında en az 4 hafta dinlenmesi lazım. Bizim oyuncularımız ise 12 gün dinlenebildi. Sezon başında sakatlıklarımız oldu ama işleri yoluna koyduk, düzene soktuk. Bunlarla ilgili çizelgemiz var. Geçen seneye göre yüzde 40 daha az sakat verdik. Geçmiş dönemde de geldiğimde az sakatlık veren yine bizim takımımızdı. Bu tempoda gidersek hemen hemen 55-60 maç oynayacak bir oyuncu ve bu çok yüksek. Avrupa’da dünya çapında hocalar da bundan şikayetçi" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, sözlerini Filistin’de yaşananlara ilişkin şu cümlelerle tamamladı:

"Filistin’de yaşananlar bir Müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. İnsanlar, çocuklar çaresiz. Halimize çok şükür. İnsani olarak orada olanlar beni çok üzüyor. Orada insanın insana saygısının kalmadığı bir ortam var ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Maalesef güçlü olan ’gücüm var ezerim geçerim" diyebiliyor."