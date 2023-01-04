Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’nde bulunan İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’nde bulunan İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Şehri daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde yeşil alan düzenlemelerini aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’ndeki İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Daha önce istinat duvarları, yürüyüş yolları, oturma grupları ve altyapısı tamamen yenilenen park, çevre düzenlemesi ve aydınlatma direklerinin montajı yapıldıktan sonra vatandaşların kullanımına açılacak.