Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan 14’üncü kütüphane olan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi ile Genç Kafe 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’da hizmete açılıyor.

Toplumun her kesimine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedefiyle ilçenin birçok noktasında kütüphaneler oluşturan Osmangazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı son kütüphane olan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’nin kapılarını kitapseverlere açıyor. 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’da hizmete açılacak olan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayacak. 9 bin kitap kapasitesine sahip kütüphanenin raflarında, tüm okuyuculara hitap eden kitaplar yer alıyor.

Kütüphane ile aynı bina içerisinde yer alan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile gençler için keyifli bir mola yeri olacak. Osmangazili kitapseverler, kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan faydalanırken, kahvelerini yudumlayacak.

Kitap bağış kampanyası devam ediyor

Osmangazi Belediyesi’nin kütüphanedeki kitap çeşitliliğini arttırmak için başlattığı kitap bağışı kampanyası devam ediyor. ‘Kitaplarınız Umutlara Ortak Olsun’ adı altında gerçekleştirilen kitap bağışı kampanyasına katılmak isteyenler, kütüphanelerin kapalı olduğu Pazar ve Pazartesi günleri hariç diğer günlerde saat 09.00 ile 16.00 arasında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, Emek Kütüphanesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hüdavendigar Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne kitaplarını teslim edebilirler.