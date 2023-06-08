İsmail Hakkı Bursevi’nin hayatını anlatan kitap, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve yazarların katılımı ile Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde tanıtıldı. Tanıtıma bir çok vatandaş ve öğrenci katıldı.

İsmail Hakkı Bursevi kitabının tanıtımında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugün burada Osmangazi Belediye’mizin kültür hayatına kazandırmış olduğu bir eserin tanıtımı için bir araya geldik. İsmail Hakkı Külliyesi’nin Kuran Kursu binasının yenilemesi de bizlere nasip oldu. Bugün burada siz değerli vatandaşlarımızın katılımı ile İsmail Hakkı Bursevi kitabının tanıtım toplantısını yapmış bulunuyoruz.” dedi.

Tanıtıma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve öğrencilere, toplantı sonrası İsmail Hakkı Bursevi kitabı hediye edildi.