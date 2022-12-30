Türkiye ihracatta yeni yılda da rekor kırmayı hedefliyor. Yıl sonu itibariyle de 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması bekleniyor. Türkiye’nin ihracatına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye İhratçılar Meclisi (TİM) eski başkanı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, İKV Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis Üyesi Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, "Dolar kurunun kontrol altında tutulduğu bu dönemde ihracatçının eli güçlenecek ve böylelikle fiyatta çok önemli bir avantaj sağlanacak. Hükümetimizin desteğiyle, 2023 yılını çok yüksek bir ihracat rakamıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Cumhuriyetin 100’üncü yılında ihracatın büyük bir özveriyle devam etmesiyle Türkiye’yi 500 milyar dolarlık ihracat hedefine 2030 yılında yaklaştıracak" dedi.

Türkiye ihracatta yeni yılda da rekor kırmayı hedefliyor. Yıl sonu itibariyle de 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması bekleniyor. Türkiye’nin ihracatına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye İhratçılar Meclisi (TİM) eski başkanı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, İKV Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis Üyesi Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, "Dolar kurunun kontrol altında tutulduğu bu dönemde ihracatçının eli güçlenecek ve böylelikle fiyatta çok önemli bir avantaj sağlanacak. Hükümetimizin desteğiyle, 2023 yılını çok yüksek bir ihracat rakamıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Cumhuriyetin 100’üncü yılında ihracatın büyük bir özveriyle devam etmesiyle Türkiye’yi 500 milyar dolarlık ihracat hedefine 2030 yılında yaklaştıracak" dedi.

Türkiye ihracatta rekorlar kırarak önemli rakamlara ulaştı. Son açıklanan dış ticaret verilerine göre, Türkiye 2022 yılı için konulan 250 milyar dolarlık hedefine ilerliyor. Yıl sonunu 250 milyar dolarlık hedef ile kapatacağı öngörülen ihracat, 2023 yılında da rekorlar kırması bekleniyor.

Ocak-Kasım dönemi ihracat 231 milyar dolara çıktı

Kasım ayı dış ticaret rakamlarına göre, bu ayda ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım dönemi ihracatı ise yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi İsmail Gülle, Türkiye’nin 2022 yılında da rekorlar kıran ihracatını değerlendirdi.

"Türkiye hedeflerin üzerinde bir ihracat performansı gerçekleştirdi"

2022 yılının hem Türkiye için hem de dünya için çok zorlu bir yıl olduğunun altını çizen Gülle, "Küresel resesyon baskısı ve enflasyon etkisinde gerçekleşen bir ticaret gördük. Buna rağmen ülkemiz tarihi rekorlar kırmaya devam etti ve hedeflerin üzerinde bir ihracat performansı gerçekleştirdi" dedi.

"İhracatın önemini ülke ve üreticiler olarak görmüş olduk"

Gülle, "Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’e sayılı günler kala özellikle ihracat performansının ne kadar önemli olduğunu tüm ülke ve üreticiler olarak görmüş olduk ve konulan bu hedefleri tutturduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı ihracatını gerçekleştirdiğinde, 2022 yılı için bir hedef koymuştu. Çok şükür ihracat ailesinin büyük başarısıyla 2022 yılı ihracatında da hedefin üzerinde bir rakamla bitirdik" ifadelerini kullandı.

"Lojistik sektöründe yaşanan süreç Türkiye’ye olan yönelimi artırdı"

2022 yılında özellikle pandemi sonrasındaki dönemde lojistik sektöründe yaşanan sürecin Türkiye’ye olan yönelimi artırdığını aktaran Gülle, "2021 yılındaki ihracatın yüzde 20’si olağanüstü şartların getirmiş olduğu taleple karşılandı. Bu nedenle bu etkinin 2022 yılında da kısmen devam ettiğini gördük. Bu süreç içerisinde özellikle tarım sektörünün pandemi sonrasında çok değerlenmesi, savunma sanayinin çok büyük bir performans sergilemesi ve diğer sektörlerimizin göstermiş olduğu performans bu rekorun oluşmasında çok ciddi bir imkan sağladı" diye konuştu.

"2023’te tüm dünyanın özellikle ilk yarıda enflasyonla ilgili çok ciddi bir yol alacağını düşünüyorum"

Tüm dünyanın şu andaki en büyük sorunu enflasyon olduğunu belirten Gülle, "Doğal olarak bu enflasyonu düşürmek birinci amaç olarak bakıldığında tüm ülkelerin farklı stratejilerle enflasyonla uğraştığını görüyoruz. Ülkemizde de şu anda en büyük sorun enflasyon. Doğal olarak enflasyonu kontrol altında tutmak için bir takım mali politikalar uygulanıyor. 2023’te de tüm dünyanın özellikle ilk yarıda enflasyonla ilgili çok ciddi bir yol alacağını ve sonrasında küresel ticaretin yavaş yavaş yola gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"Biz olumsuzluklardan kendi hikayesini yazan bir milletiz"

Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "Biz olumsuzluklardan kendi hikayesini yazan bir milletiz. Her zorluktan mutlaka büyük bir başarı çıkarıyoruz. Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci ülke olarak çok iyi yönettik ve çok büyük bir başarı hikayesi çıkardık. Tüm dünyanın da takdir ettiği ve çoğu ülkenin büyümesinin olmadığı dönemlerde çok büyük büyüme rakamları yakaladık. Bu çerçevede 2023 yılında inanıyorum ki görev yaptığımız dönemde 300 milyar dolarlık hedef yolunda çok önemli bir yol alacağımıza inanıyorum."

"Kurun kontrol altına alındığı bu dönemde, ihracat hedefine en büyük destek enerji sektörüne gelecek bir indirim olabilir"

2023 yılının iki açıdan önemli olduğunu hatırlatan Gülle, "Birincisi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı, ikinci olarak da seçimlerin olduğu bir yıl. Bu süreç içerisinde toplumun her kesimine mutlaka çözümler üretildi. Özellikle ihracat hedefini tutturmada yeni yılda enerji fiyatlarında yapılacak indirimle ihracat ve ithalata destek sağlanabilir. Dolar kurunun kontrol altına alındığı bu dönemde, ihracat hedefine en büyük destek çok ciddi artışlar yaşayan enerji sektörüne gelecek bir indirim olabilir. Bu da ihracatımıza çok büyük moral olacaktır, rekabetçilikte çok önemli bir ivme sağlayacaktır. Özellikle kurun kontrol altında tutulduğu bu dönemde ihracatçının da eli güçlenecek ve böylelikle fiyatta çok önemli bir avantaj sağlanacak. Hükümetimizin desteğiyle, 2023 yılını çok yüksek bir ihracat rakamıyla tamamlayacağımıza inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Gülle, "İzmir İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği, “Ekonomik olarak bağımsız olmayan ülkeler tam bağımsız sayılamaz” sözü ile üretimin ve ihracatın ne kadar önemli olduğu o gün de altı çizilmişti. 1973 yılında 1 milyar doları, 1980’li yılların ortalarında 10 milyar doları, 1990’lı yıllarda 20 milyar doları, 2000’li yılların başından itibaren 100 milyar doları ve şimdi 2022 yılında 250 milyar doları aşacak bir ihracat performansı gerçekleşti. Gelecek yıl Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu performansın sürerek, büyük bir özveriyle devam etmesiyle Türkiye’yi 500 milyar dolarlık ihracat hedefine 2030 yılında yaklaştırması çok büyük bir olasılıktır. Bu Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarına bir dönem görev yaparak bu aileyi temsil ettiğim için çok mutluyum. Türkiye ihracatla büyüyecek" dedi.