TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor 2013-2014 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibi Süper Lig’e taşıyan İsmail Ertekin ile anlaştı.

Levent Eriş ve Veyis Kanber ile yaşanan ayrılıkların ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Balıkesirspor, İsmail Ertekin ile anlaşma imzaladı. Kulüp Başkanı Abdullah Bekki, Balıkesirspor’un sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Balıkesirspor’umuz, efsane teknik direktörümüz İsmail Ertekin ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kulübümüzle 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşamış İsmail Ertekin hocamıza Balıkesirspor arması altında nice başarılar diliyoruz" dedi.