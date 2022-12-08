Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, transfer tahtası ile ilgili olumlu konuşarak, “Bursaspor ismi çok büyük. Bir futbolcuya ‘Bursaspor’da oynamak istiyor musun?’ dediğinde gelir. Başka takımı tercih etmez. Transferi açarsak her oyuncuyu alabiliriz” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, transfer tahtası ile ilgili olumlu konuşarak, “Bursaspor ismi çok büyük. Bir futbolcuya ‘Bursaspor’da oynamak istiyor musun?’ dediğinde gelir. Başka takımı tercih etmez. Transferi açarsak her oyuncuyu alabiliriz” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Somaspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, “Puan cetvelindeki yerimiz pek hoş değil. Beklediğimiz sonuçları alamadık. Son üç haftada kaybettik. Düşme potasındayız. Yerimizin burası olmaması gerekiyordu. Bu tür günler geçecektir. Düştüğümüz yerden kalkacağız. Önümüzdeki iki maçı kazanmalıyız. Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 6 puan. Bu savaşın içinden çıkıp büyük ihtimallede de 6 puanı alacağız” dedi.

“Ertuğrul oynar, Hasan’ın zamanı var”

İsmail Ertekin, sakatlıktan dönen oyuncuların son durumları ile ilgili bilgi vererek, “Ertuğrul Kurtuluş iyi durumda. Görev alacak gibi duruyor. Hasan Ayaroğlu’a daha sonra görev verebiliriz. Uzun süre sakattı. Antrenman problemi var. Kondisyon yetersiz olacağı için belli bir zaman tanımamız gerekiyor. Bu isimlerin dönüşü avantaj. Cezalı oyuncumuzun da dönüşü avantaj. İnşallah bu avantajları, Pazar günü lehimize çevirir ve Bursaspor adına bu kötü gidişatı durdururuz” ifadelerini kullandı.

“Bursaspor kamp yapacak”

Bursaspor’un tecrübeli çalıştırıcı İsmail Ertekin, ‘Devre arasında kapm yapacak mısınız?’ sorusuna, “Devre arasında kamp mutlaka yapmak gerekiyor. Hava şartları ne gösterecek bilmiyoruz. Bursa’da mı olur dışarıda mı olur bilemiyoruz. Duruma bağlı. Transferi açsak da açmasak da kamp yapmamız lazım. Çünkü bu oyuncular devam edeceksek ona göre planlama yapmak lazım. Transferi açabilirsek ona göre de planlama yapmamız gerekiyor. Her iki durum için de kamp yapılması lazım” cevabını verdi.

“Şu anda kulübe yardım edilmeyecekse ne zaman edilecek?”

‘Transfer tahtasındaki açılma durumu nedir?’ sorusuna Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin şu cevabı verdi: “Ben hep söyledim, burası Bursa. Bursa’da her şey mümkün. Bu durum hak edilmiyor. Birlikte olursak becerebiliriz. Zordayız, dardayız. Birlikte olmalıyız. Şu anda kulübe yardım edilmeyecekse ne zaman edilecek?”

“Bursaspor ismi çok büyük”

Transfer yasağının kalkması halinde planlarının olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Bu tür olaya karşı her zaman çalışmamız var. Böyle bir şansımız olursa, o şansı nasıl kullanabilirizi düşünüyoruz. Sezon başında da bunu planlamıştık. Devre arasında biraz zor ama Bursaspor ismi çok büyük. Bir futbolcuya ‘Bursaspor’da oynamak istiyor musun?’ dediğinde gelir. Başka takımı tercih etmez. Transferi açarsak her oyuncuyu alabiliriz.”

“Hakemlerle ilgili konuşunca lehimize düdük çalıyorlar”

Hakemlerle ilgili oldukça dert yanan Bursaspor’da teknik direktör İsmail Ertekin, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bunları konuştuğunuz zaman gıcık varmış gibi inadına gelip aynı şeyleri yapıyorlar. Bundan sonra fazla konuşmayacağım. Konuştukça aleyhimize çalınıyor düdükler. Konuşmamakta fayda var. Kendi adına söylüyorum. Bu işleri benden daha çok yönetim kurulunun dillendirmesi lazım.”