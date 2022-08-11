Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, transfer tahtasının sezon başında açılmayacağını belirterek, "Devre arasına kadar bu takımda transferin olmayacağını söyleyebilirim. Bursa büyük bir şehir. Biz birlikte olursak şu an bile transfer tahtası açılabilir. Güvenilir bir yönetimimiz var. Gerekli uğraş veriliyor" dedi.

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, transfer tahtasının sezon başında açılmayacağını belirterek, "Devre arasına kadar bu takımda transferin olmayacağını söyleyebilirim. Bursa büyük bir şehir. Biz birlikte olursak şu an bile transfer tahtası açılabilir. Güvenilir bir yönetimimiz var. Gerekli uğraş veriliyor" dedi.

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, Afyon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Ertekin, "Çalışmalarımız devam ediyor. Genç kardeşlerimiz inanılmaz bir özveri ile çalışıyorlar. Abileri de onlara çok güzel destek veriyor. Genç ve acemi bir takımız. Ama biz elimizden gelen gayretle doğru işler yapmak istiyoruz. Teknik ekibimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu durumdan oldukça mutluyum. Ben bir Bursasporlu olarak mutluyum. Yüzde 90 Vakıfköy patentli bir takımla buradayız ve ligde böyle başlayacağız. Eğer bu arkadaşlarımız sezonu iyi bir şekilde bitirirlerse hem Bursa hem de Türkiye adına mükemmel bir görüntü olacaktır. Bursaspor geçmişte bunu yaptı yine yapacaktır" dedi.

"Bursa’yı göreve çağırıyorum"

"Bursaspor olarak bir sınav veriyoruz" diyen İsmail Ertekin, "Biz bu sınavdan alnımızın akıyla çıkıp çıkmayacağımızı sezon sonunda göreceğiz. Son 10 yılda bu kulüp çok kötü yönetildi. O yüzden bu pozisyondayız. Eskiden Avrupa’da konuşulan Bursaspor, bugün bırakın Avrupa’yı neleri konuşuyoruz. İyi yönetilmeyen bir Bursaspor’dan dolayı bu duruma geldik. Bu sene ya bu kulübü ayaklar üstünde tutacağız ya da bu markayı hep birlikte yerle bir edeceğiz. Bursa’yı göreve çağırıyorum. Herkes maddi manevi destek çıkması gerekiyor. Kötü yönetenleri de göreve çağırıyorum. Başka türlü kurtuluşumuz yok. Geçmişte hatalar yapılmış olabilir. Kimse bu takımın kötü olmasını istemez. Taraftarımıza da çok iş düşüyor. Geçen sene birinci maçtan son maça kadar devamlı ceza yemişiz. Bu yıl hiç ceza yemeden, üstüne maddi ve manevi desteklerini taraftarımızdan bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür

"Kulübe büyük destekler veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine devam eden Ertekin, "Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız da maddi ve manevi büyük destekler sağlıyorlar. Doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Bizler de elimizden geleni yaparsak bu kulübü ayakta tutarız. 1989 yılındaki Süper Lig’e çıktığımız bir takımımız vardı. Dışarıdan hiçbir oyuncu olmadan Bursalı genç kardeşlerimizle Süper Lig’e kadar çıkmıştık. O yıllarda bunu yaptıysak yine yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için şehrin bütünleşmesi gerekiyor. Maddi desteklerin karşılıksız olması gerekiyor. Kulübe verenlerden çok alanlar olmuş. Bundan sonra vermek için insanlar gelmeli. Bir sistem kurmalıyız. Gelecek yıllarda da devam ettirmeliyiz. Bir anayasa gibi düşünebilirsiniz. Bunun yapacağız. 8-10 yıldaki tablo çok kötü" dedi.

"Rahatsızlık duyacağımız transferler de var"

Transfer tahtasının son durumu ile ilgili de konuşan Ertekin, şunları söyledi:

"Herkes transfer derdinde. Geçen sene 17+4 transfer yapılmış. Sonuç itibariyle sezon sonunda küme düşülmüş. Transfer elbette önemli ama doğru yapılırsa 21 tane oyuncu alıyorsun hem maddi kayıp çok büyük hem de sporsal anlamda kötü durumdasın. Sadece geçen sene değil geçmiş yıllarda da yapılan her transfer hatalı. İçinde rahatsızlık duyacağımız transferler de var. Bursaspor’un artık böyle bir lüksü olmayacak. Olma şansı da yok zaten. Genç kardeşlerimizi destekleyeceğiz ve önümüzdeki yıllarda herkesin hayal ettiği Bursaspor’u yaratacağız. 10 yıl önce çıtayı inanılmaz yükselten bir takım vardı. Bu acıyı yaşıyoruz. Burada bizlere de ’Neden Bursaspor bu halde?’ diye soruyorlar. Cevap vermek çok zor oluyor. Bizim de amacımız tekrar o iyi günlere bu kulübü getirmek."

"Devre arasına kadar transfer olmayacak"

1989 yılındaki Bursaspor ile bugünkü kadroyu kıyaslayan Ertekin, "Yüzde 70 civarında potansiyel var. Bazı bölgelerde çok yetenekli genç kardeşlerimiz var. Bazı yerlerde de istediğimiz durumda değiller gibi gözüküyorlar. Ama çok çalışarak bazı yerlere gelebiliriz. Tecrübeli futbolculara da çok iş düşüyor. Devre arasına kadar bu takımda transferin olmayacağını söyleyebilirim. Bursa büyük bir şehir. Biz birlikte olursak şu an bile transfer tahtası açılabilir. Ama transferi açmanın çok büyük artısı da yok. Büyük paraları vermek kolay iş değil. Doğru futbolcuyu şu saatte bulmak da kolay değil. Devre arasına kadar belli bir noktaya kadar getirirsek takımı belli programlar da yapılıyor. Yöneticilerimiz uğraşıyorlar. Bu sadece benim tahminim. Parasal hamleleri yönetimimiz yaptığında çok fazla da girmek istemiyorum. Ama maddi desteği yayarsak bu paraları 3 gün sonra bile ödeyebilir Bursa. Güvenilir bir yönetim anlayışını kaybetmiş camia. Ama şu an yönetimin çok güvenilir ve şeffaf olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden desteğin yüksek olacağını düşünüyorum. Böyle olursa transferi açabiliriz" dedi.

"Her iki futbolcuya da yakıştıramadım"

"Vefa Temel ve Ramazan Keskin’le ilgili son durum ne?" sorusuna İsmail Ertekin, "Her iki oyuncu ile de yönetimimiz görüştü. 2-3 gün önce UEFA’dan problemli bir durum gözüktü. Bu isimlerle tekrar mukavele yapılması da zor görünüyor. Transfer tahtasını kapalı olmasından dolayı. İlerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz. Bu futbolcuları biz alttan yetiştirdik. Keşke böyle olmasaydı. Onlar yok diye de karalar bağlayacak değiliz. Ama her iki futbolcuya da ben yakıştıramadım. Çok zor durumda olan Bursaspor’a bu desteği vermeleri gerekirdi. Biz bugün buradaysak ne para ne pulu düşündük. Çünkü biz Bursasporluyuz. Ama maalesef alttan gelen oyuncularımıza aidiyet duygusu iyi işlenememiş. O yüzden altyapıda yeni organizasyonlar yapıyoruz. Bu bir bütünlük işi. Bu olayı sadece bu sene için düşünmüyoruz. Bu sene belki şampiyon olamayabiliriz. Ama gelecek yıllarda çok önemli işler yapabiliriz" diye cevap verdi.

"Futbolculara resmi teklifler var"

Bursaspor’un mevcut kadrosunda da oyunculara talip olduğunu belirten Ertekin, "Genç futbolcularımıza şu anda bile talipler var. Eğer acele etmezsek iyi işler yapabiliriz. Taraftarımızın da bizi teşvik etmesi lazım. Sabırsız olmayalım. Doğru yapılanma ile gidersek belki bir yıl geç olabilir ama üst liglere çıkabiliriz. Biz bundan sonra hiçbir futbolcumuzu vermeyeceğiz. Futbolculara resmi teklifler var. Ama vermeyeceğiz. Fakat kadroda değişiklikler olabilir. Vakıfköy ve Özlüce arasında gidiş gelişler olabilir. Kim iyi oynarsa ona görev vereceğiz. Bir ayağım da Vakıfköy’de olacak. A takımdan giden oyuncular da kadro dışı gibi düşünülmesin. Sezon boyunca biz bunları yapacağız. Genç kardeşlerimizi geliştirebilmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.