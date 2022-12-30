Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli uzun menzilli hava savunma füzesi Siper’in 100 kilometre menzili aştığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli uzun menzilli hava savunma füzesi Siper’in 100 kilometre menzili aştığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava ve füze savunmasında son derece önemli olan Siper füzesinde, Sinop’ta yapılan çalışmalar ve gelinen son noktayı ‘milletimize yeni yıl hediyesi’ şeklinde duyurdu. Demir, füzenin 100 kilometre menzili aştığını ve hedefi başarıyla imha ettiğini kaydetti. Demir, yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 sisteminden güdümlü test füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.