Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, Ankara’da Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezinde gerçekleşen 2023 yılının ilk yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, Ankara’da Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezinde gerçekleşen 2023 yılının ilk yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Görme engellilerin sorunları ve çözümüne dair yaptığı etkin çalışmalarla öne çıkan Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, Ankara’da Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezindeki 2023 yılının ilk yönetim kurulu toplantısında gerçekleşen yürütme kurulundaki değişiklik ile İstihdam ve Rehabilitasyondan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesiyle görev ve sorumluluğunun daha da arttığını ifade eden İsmail Barış, " Görme engellilerimizin her zaman yanında olabilmek adına çalışmalarımı daha büyük bir heyecan ile sürdüreceğim. Allah mahcup etmesin" dedi.