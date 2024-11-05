Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda yetenek sınavını başarıyla geçen bin 841 öğrencinin 2024-2025 eğitim-öğretim sezonu başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda, 2024-2025 eğitim-öğretim sezonu başladı. Sanata gönül vermiş öğrencilerin yetenek sınavları sonucunda kabul edildiği konservatuvarda 2024-2025 sezonunda bin 841 öğrenci eğitim alıyor. Geleceğin sanatçılarını profesyonel bir eğitimle yetiştirmek amacı güden İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda, 58 profesyonel eğitmen, öğrencilerin gelişimi için uğraşıyor. Her yaştan sanatseverin bir araya geldiği konservatuvarda, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tiyatro, halk oyunları, şan bölümü ve enstrüman eğitimi gibi çeşitli alanlarda akademik düzeyde eğitimler alan öğrenciler, konservatuvarın zengin eğitim imkanlarından yararlanma fırsatı buluyor.

Antalya sanatla buluşmaya devam edecek

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila, öğrenci sayısında geçen yıla oranla yüzde 43’lük bir artış olduğunu belirterek, “Gençlik orkestrası, gitar orkestrası, bağlama orkestrası gibi yeni oluşumlarımız var. Konservatuvar olarak öğrencilerimizin iyi birer sanatçı olmasını ve gerçek sanatı halkımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yıl, icra heyetleri, korolar, halk oyunları ekipleri ve tiyatro ekipleriyle birlikte 30’u aşkın etkinlik planlamaktayız. Antalya’yı sanatla buluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"Yurt dışından burs aldım"

Piyano öğrencisi 13 yaşındaki Azra Erkış ise İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda 3 yıldır piyano öğrencisi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Burası bana çok şey kattı, büyük aşamalar kaydettim. Bu süreçte Londra merkezli bir sınava girip kazandım. Bu sayede de yurt dışında burslu okuma şansı elde ettim."

Gençlik Korosu öğrencisi Elifnaz Sezer, ilkokuldan beri İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitim aldığını, piyano, opera dersleri ve çocuk korosunun ardından şimdi de Gençlik Korosu’nda olduğunu söyledi. Sezer, "Aldığım tüm eğitimlerden çok memnunum. Daha uzun yıllar burada olmayı istiyorum" dedi.

Piyano öğrencisi Dilek Osmanlı da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Burada aldığım piyano dersleri sayesinde yurt dışında birçok yarışmaya katıldım ve ödüller aldım. Piyanoyla olan bağım güçlendi. Piyano öğretmenliği yapmayı çok isterim. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde çalmayı hayal ediyorum ve bunun için de hazırlıklarıma devam ediyorum."

Altı el piyano çalıyorlar

İsmail Aras Sağlam, Mehmet Deniz Sağlam ve Şerife Roza Sağlam kardeşler ise 3 yıldır İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano eğitmeni Rufina Bahadır’dan eğitim aldıklarını belirterek, "Piyano, okul derslerimizdeki başarımıza da olumlu katkı sağlıyor. Günlük ve düzenli çalışma yapıyoruz. Piyano, el-göz koordinasyonunun yanı sıra sayısal zekamızı da geliştiriyor. Derslerimize daha kolay odaklanabiliyoruz. Hayatımıza daha disiplinli ve düzenli devam ediyoruz. 3 kardeş olarak küçük yaşta başladığımız piyano eğitimini İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda bölüm öğrencisi olarak devam ediyoruz. Hem bireysel olarak piyano çalıyoruz. Hem de 3 kardeş birlikte, 6 el çalıyoruz" ifadelerini kullandı.