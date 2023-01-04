Eskişehir’de soğuk havalardan korunmak isteyen, çalışanların ’Çomar’ ismini koyduğu sevimli köpeğin uğrak noktası bir alışveriş mağazası oldu.

Eskişehir’de soğuk havalardan korunmak isteyen, çalışanların ’Çomar’ ismini koyduğu sevimli köpeğin uğrak noktası bir alışveriş mağazası oldu.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül caddesinde bulunan bir alışveriş merkezine giren köpek yüzleri gülümsetti. Havanın soğuk olması sebebiyle kapalı alana girdiği düşünülen sevimli köpek vatandaşların da büyük ilgi odağı. Alışveriş mağazasında gezen köpeği gören müşterilerin telefonlarını çıkarıp o anların fotoğrafını çekti. Mağaza görevlileri sevimli köpeğin işletmeye sıkça gelerek uyuduğunu ve bunun hoşlarına gittiğini ifade etti. Bazı vatandaşların korkmasına sebep olurken bazılarının da çok hoşuna giden köpek adeta dükkânın maskotu olmuş durumda.

Aadını ’Çomar’ koyduk

Alışveriş mağazasında temizlik personeli olarak çalışan Ayşe Kaçar, sevimli köpeğin her sabah kendileriyle birlikte işletmenin açılmasını beklediğini söylüyor. Üst düzey mağaza görevlilerinin de köpeğin içeride uyumasını hoş görüyle karşıladığını belirten Kaçar, “Kendisi sadece yatmak için içeriye giriyor, biz de girmesine müsaade ediyoruz. Her sabah bizimle beraber, hatta bizden önce kapıda bekliyor. Mağaza açılır açılmaz içeri giriyor, akşama kadar yatıyor. Bazen çıkıyor ve gezip, dolaşıp geri geliyor. Müşteriler de hiçbir şey demiyorlar, hatta bazen çok hoşlarına gidiyor. Bazı müşteriler korkuyorlar, ama biz onun zararsız bir köpek olduğunu söylüyoruz. Biz beslemiyoruz, ama dışarıdan besleniyor. Kendisi çevre esnafının da sevdiği bir hayvan. Diğer esnaflar ona ne diye hitap ediyor bilmiyoruz ama biz adını ’Çomar’ koyduk. Hayvan sevgisi güzel bir şeydir, biz de onları çok seviyoruz. Onun öyle içeriye girip yatması hoşumuza gidiyor. Üstlerimiz de bir şey demiyor. Onlar da buradan geçerken görüyorlar ve anlayışla karşılıyorlar” dedi.