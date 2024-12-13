Rize’de fırtınadan kaynaklı dalgalar sahilde bulunan işletmelere zarar verirken, bir işletmenin camlarının patladığı anlar kameralara yansıdı.

Rize’de etkili olan fırtına ve yağışlı hava, kentin kıyı şeridini olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından yaşanan şiddetli yağış ve rüzgar, denizde dev dalgalara neden oldu. Rize merkeze bağlı Portakallık Mahallesi’nde bulunan bir işletme, yükselen dalgaların etkisiyle büyük zarar gördü. Sahil şeridinde faaliyet gösteren işletmenin camları, dalgaların şiddetiyle paramparça oldu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Öte yandan, yine aynı bölgede bulunan Rize Belediyesi’ne ait Sosyal Tesisler de denizden gelen dalgalardan nasibini aldı. İşletmenin bahçe kısmı tamamen sularla dolarken denizden gelen dalgalar bahçede yer alan bankları da aştı. Şiddetli fırtınanın hakim olduğu bölgede yetkililer vatandaşları sahil kesimlerinden uzak durması noktasında uyardı.