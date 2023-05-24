Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, işletmelerin e-Fatura’ya geçiş sürecinde ön muhasebe programları ile tam entegre çalışan yazılımların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

e-Fatura entegrasyonunun önemi ve avantajlarını anlatan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, e-Fatura entegrasyonu için kullanılan sistemlerin muhasebe programı ile entegre olarak çalışmasına dikkat çekerek “E-fatura entegrasyonu olan ön muhasebe programlarında keseceğiniz faturalar otomatik olarak sisteme kayıt olur ve tek bir ekrandan gelen/giden faturalarınızı takip edebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak kolay raporlama ve analiz imkanı sunar. Bu sayede işletmelerin karar alma süreçlerine yardımcı olur. Muhasebe programı ile entegre çalışmayan sistemlerde ise iş yükü artar ve hata payı yükselir" ifadelerinde bulundu.

Veli, işletmelerin e-Fatura’ya geçiş sürecinde ön muhasebe programları ile tam entegre çalışan yazılımların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bilsoft muhasebe programının, e-Fatura yazılımıyla ve e-Ticaret siteleriyle tam entegre çalıştığının altını çizen Ahmet Veli, "Programımızın kolay arayüzü ve e-dönüşüm uzmanlarımızın desteği ile süreci hızlandırarak kullanıcılarımızın iş yükünü azaltıyoruz. e-Fatura entegrasyonunda birçok entegratör firma ile işbirliği halindeyiz” dedi.

Bilsoft yazılım olarak programlarını her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını bildiren Ahmet Veli kullanıcılara her zaman güncel bir yazılım sunmak için çalıştıklarını belirterek açıklamasını sonlandırdı.