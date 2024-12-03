Samsun’da işletmelere yönelik atık yağ denetimi yapıldı.

Samsun Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde başlatılan “Samsun İli Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Toplanılması, Bertarafı, Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Yarışma ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Projesi” kapsamında, işyerlerine bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışması yapıldı. İşletmelere atık yağ sözleşmesi yaptırılması amacıyla, pilot bölge olarak seçilen İstiklal Caddesi’nde bitkisel yağ kullanan ve atık yağ oluşturması muhtemel işyerlerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personellerince tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

2024 yılında bir ton yağ ekonomiye kazandırıldı

Gerçekleştirilen ortak denetimde, işyerlerinin bitkisel atık yağ sözleşmelerini ve makbuzları denetlendi. Lisanslı geri dönüşüm merkezleri ile sözleşmesi bulunmayan işletmelere, sözleşme yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Restoranların üretim alanlarında da incelemelerde bulunan ekipler, kullanılan kızartma yağlarının toplam polar madde değerlerini de ölçerek denetledi. Kızartma yağlarının değerleri ve kızartma yağlarının uygun kullanımı hakkında restoran sahiplerine ve çalışanlara bilgilendirmede bulunan kurum yetkilileri, kızartma yağlarının kullanım süreleri, saklanma koşulları ile bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasına ilişkin restoran sahiplerine bilgilendirmelerde bulundu.

“Ortak denetimler devam edecek”

Ortak denetimlerin devam edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlçemizde bitkisel atık yağ toplama ekipmanları ile 30’dan fazla konumda toplama yapan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, 2024 yılında bir tonun üzerinde bitkisel atık yağın kanalizasyonlara dökülmesini önledi. Toplanan bu bitkisel atık yağları ekonomiye geri kazandırmak amacıyla lisanslı tesislere gönderimini sağladık. Halkımızın sağlığını korumak ve daha temiz bir çevre için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de paydaş kurumlarla birlikte denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.