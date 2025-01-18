Fintech (Finansal Teknolojiler), dünya genelinde milyar dolarlık yatırımlar ve yenilikçi çözümlerle finans sektörünü dönüştürürken, Türkiye bu potansiyelinin gerisinde kaldı. B2B ve teknoloji firmalarına sunduğu teknolojik çözümleriyle girişimcilik ekosistemine yeni bir bakış açısı getiren Magic Pay CEO’su Latif Vardar, Türkiye’deki işletmelerin yalnızca % 10’unun fintech çözümlerini iş süreçlerinde kullandığını globalde bu oranın yüzde 45 seviyesinde olduğuna dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Magic Pay CEO’su Latif Vardar, Türkiye’de fintech devriminin gerçekleşmeme nedenleriyle ilgili görüşlerini açıkladı. Fintech’in gerçek anlamda büyümesi ve ekosistemin gelişmesi için yenilikçi oyuncuların desteklenmesi ve sektörün daha adil bir rekabet ortamına kavuşması gerektiğini savunan Vardar, “Ancak bu şekilde Türkiye, fintech devriminde hak ettiği yere ulaşabilir. Fintech teknolojileri henüz piyasa tarafından tam olarak bilinmiyor. Ayrıca büyük oyuncuların piyasayı domine etme çabası gerçek anlamda bir fintech ekosisteminin oluşturulamamasına neden oluyor” dedi.

Hemen her sektörden işletmenin fintech çözümleriyle atağa kalkabileceğini belirten Vardar, Türkiye’de fintech denince akla sadece mobil ödeme sistemleri ya da kredi kartı aplikasyonlarının geldiğine dikkat çekti. Buna karşılık fintech’in yapay zekâ destekli işlem yönetimi, block chain tabanlı güvenlik, mikro kredilendirme ve daha fazlasını kapsayan devrimsel bir sektör olduğunu vurgulayan Vardar, “Ancak bu teknolojiler, Türkiye’de ne işletmeler ne de kullanıcılar tarafından yeterince tanınıyor. Örneğin, 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’deki işletmelerin yalnızca % 10’u fintech çözümlerini iş süreçlerinde kullanırken globalde bu oran % 45 seviyesinde… Hâlbuki işletmeler yeni teknolojilere fintech’ler aracılığıyla daha uygun maliyetlerle erişebilir. Finansal Teknolojiler Okur Yazarlığı yaygınlaştırılmalı” diye konuştu.

Büyük oyuncuların ekosistemdeki rolü

Diğer sorunlardan birinin de büyük finansal kurumların ekosistemdeki baskın rolü olduğunu ifade eden Vardar, şunları söyledi:

“Bankalar, birer birer kendi fintech şirketlerini kurarak, piyasada var olan pastadan daha büyük bir dilim alma yarışına giriyor. Ancak bu süreçte yenilikçi çözümler sunmak yerine, kârlılığı artırma odaklı, bir strateji benimseniyor. Harcamaların çoğu teknolojiye değil reklam kampanyalarına yapılıyor. 2024 itibarıyla Türkiye’de fintech şirketlerinin % 85’i bankalar tarafından kontrol ediliyor. Dünya genelinde bu oran % 50 seviyesinde. Bu dengesizlik, sektördeki inovasyonu boğuyor ve yenilikçi girişimlere alan bırakmıyor.”

Yeni oyuncularda ilk yıl çok hayati

Türkiye’de fintech girişimlerinin sayısının düşük olmasının bir başka nedeninin de yeni oyuncuların sektörde hayatta kalamaması olduğunu dile getiren Vardar “Yüksek maliyetler, yatırım eksikliği ve büyük oyuncuların domine ettiği piyasa, startup’ların büyümesini neredeyse imkânsız hale getiriyor. 2023 yılında Türkiye’de kurulan fintech girişimlerinin % 65’i ilk yılını tamamlamadan kapanmak zorunda kaldı. Bu oran, globalde % 30 seviyesinde” şeklinde konuştu.

MagicPay ekosistemi değiştiren oyuncu olmayı hedefliyor

Bu karamsar tabloya rağmen, Türkiye’de fintech ekosistemini dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi oyuncuların da olduğuna dikkat çeken Vardar, şöyle devam etti: “MagicPay, sunduğu teknolojiler ve vizyonuyla hem yeni girişimlerin desteklenmesine hem de piyasanın büyümesine katkıda bulunuyor. Özellikle B2B ve teknoloji firmalarına ücretsiz olarak sunduğumuz SDK ve API desteğiyle fark yaratıyoruz. Dışarıda yüksek maliyetlerle sunulan bu teknolojileri tüm girişimler için erişilebilir hale getiriyoruz. Bu sayede her firma, bir fintech oyuncusuna dönüşebiliyor ve kendi finansal çözümlerini geliştirme şansı yakalıyor. Başlangıç maliyetlerinin düşmesiyle yeni oyuncular ekosisteme dahil olabiliyor. Fintech teknolojilerini sadece büyük oyuncuların tekelinden çıkararak daha geniş bir kitleye ulaştırıyoruz. Sistemin demokratikleşmesi sağlanıyor.

Yapay Zeka destekli İşlem Yönetimi

MagicPay’in en büyük farklılıklarından biri, yapay zekâ destekli işlem yönetimi sunması. Geleneksel kural tabanlı sistemlerin aksine, yapay zeka sayesinde daha esnek ve verimli bir ödeme altyapısı sağlıyor. Bu da işletmelerin hem maliyetlerini düşürmesini hem de kullanıcı deneyimini iyileştirmesini mümkün kılıyor.

Küçük girişimlerin büyümesi destekleniyor

MagicPay, küçük ve orta ölçekli girişimlere özel destek programları sunuyor. Özellikle yeni kurulan startuplar, MagicPay’in ücretsiz altyapısını kullanarak, büyük maliyetler altına girmeden kendi finansal ürünlerini geliştirebiliyor. Startuplar İçin İnovasyon Alanı sağlanıyor; yenilikçi projeleri destekleyerek, Türkiye’de fintech ekosisteminin büyümesine doğrudan katkı sağlıyor. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor; yeni oyunculara sunduğu olanaklarla, Türkiye’de fintech girişimciliğinin önünü açıyor. Yalnızca bir ödeme platformu değiliz.. Aynı zamanda Türkiye’nin fintech ekosistemini büyütmeyi hedefleyen bir inovasyon merkeziyiz. Şirketin sağladığı teknoloji, işletmelerin global pazarda rekabet edebilmesini kolaylaştırıyor.”