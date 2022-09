Ailelerin bilinçli olması dâhilinde down sendromlu bireylerin eğitimleri sonucunda çok yetenekli sporcular ve sanatçılar yetiştiğini belirten Down Sendromlular Eskişehir İl Temsilcisi Uğur Yavuz, “Ötekilerden bir farkımız yok” dedi.

Ailelerin bilinçli olması dâhilinde down sendromlu bireylerin eğitimleri sonucunda çok yetenekli sporcular ve sanatçılar yetiştiğini belirten Down Sendromlular Eskişehir İl Temsilcisi Uğur Yavuz, “Ötekilerden bir farkımız yok” dedi.

Türkiye Down Sendromlular Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Uğur Yavuz, down sendromlu bireylerin sanatta, sporda ve eğitim sürecinde yaşadıklarından bahsetti. Özellikle down sendromlu çocukların eğitiminde püf noktalara değinen Yavuz, ailelerin bu konuda bilinçli olmasının kilit noktada olduğunu vurguladı. Eskişehir’de yaklaşık 200’e yakın down sendromlu kişilerin ailelerine ulaştıklarından bahseden Yavuz, “Hedefimiz, bu ailelere ivedilikle ulaşıp derneğimizin imkânlarından yararlanmalarını sağlamaktır ve çocukların eğitimi konusundaki sıkıntılarını gidermektir” dedi.

“Bana ‘baba’ dediğinde dünyalar benim olmuştu”

“Rehberlik araştırma merkezlerinin değerlendirmelerinde birey için kaynaştırma raporu verilmesine rağmen okula ilk kayıt yaptırılırken yetkililer tarafından problemler yaşanabiliyor” diyen Uğur Yavuz, “Zaman zaman da sınıftaki öğretmenler bu sorumluluğu almak istemeyebiliyorlar ve tabi ki bu süreçten en fazla çocuklar etkileniyor. Aslında sosyal olarak ailenin hakkı var ama bu tip vakalara karşı özel eğitime yönlendiriliyorlar. Bizim çocuklardan beklentimiz muazzam bir kariyer değil aksine sosyalleşmelerini, kaynaşmalarını görebilmektir. Tuvalet eğitimi, sıra beklemek ve bir sürü konuda görerek uygulayabiliyorlar. Akranları ile birlikte olmak onlara müthiş bir beceri katıyor. Mesela benim 8 yaşındaki oğlum Doruk Yavuz’da bir down sendromlu bireydir ve bir gün onu parkta gezdirirken, diğer çocuktan baba kelimesini duymuş. Bana, ‘baba’ diye seslendiğinde dünyalar benim olmuştu” diyerek duygularını ifade etti.

“Bu bireylerden müthiş yetenekli sporcular ve sanatçılar çıkabiliyor”

Down sendromlu bireylerin ne kadar çok sosyalleşirler ise sanatta, sporda ve diğer branşlarda yeteneklerinin meydana çıktığını dile getiren Yavuz, “Bu bireylerden müthiş yetenekler ve başarılı insanlar çıkıyor ve dünya literatürünü de incelerseniz çok örnek bulacaksınız. Ailelere bu konuda çok iş düşüyor ve mutlaka onları çeşitli faaliyetlere ve aktivitelere yönlendirsinler. Sonrasında kurumdaki eğitmenler, bilinçli bir şekilde gerekeni yapıyor. Başlangıçta bireysel olarak çalıştırılıyorlar ve çocuk kendini gerçekleştirmeye başladığı anda ortama çabucak ısınıyor. Down sendromlu bireylerin kas yapıları ise normal gelişim gösteren çocuklara göre çok daha esnek oluyor. Jimnastik, yüzme ve son zamanlarda masa tenisinde başarılı işler yapıyorlar. Antrenörün, çocuk ile iyi bir bağ kurması ve disiplinli çalışma neticesinde hedefleri büyüyor. Eskişehir’de bir down sendromlular basketbol takımı kurmak istiyoruz. Şu an için gerekli altyapı eksiklerimizi tamamlıyoruz” dedi.

“Mahremiyet eğitimi doğru ve zamanında olmalıdır”

Mahremiyet eğitimi çerçevesinde ailelere çok iş düştüğünü söyleyen Yauvuz, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Normal gelişim gösteren çocuklar doğal yollar ile mahremiyet eğitimi sürecini atlatabiliyorlar fakat bizim için bu durum biraz daha zor geçiyor. Çocuk tuvalet eğitimini alırken aynı zamanda mahrem konularında da bilinçleniyor. Bu eğitim, doğru ve zamanında alınır ise ileride istismara yol açılabilecek durumlar ile karşı karşıya kalması söz konusu olamaz. Aileler gerekirse bir uzmana danışarak ya da diğer ailelerden yardım alarak bu süreci atlatabilirler. Özel eğitimde Eskişehir, Türkiye’nin en fazla talep gören kentleri arasında yer alıyor. Rehabilitasyon eğitimleri, hocaların uzmanlığı ve okulların fiziki durumu gayet elverişlidir.”

“Ötekilerden bir farkımız yok”

Down Sendromlular Eskişehir Temsilcisi Yavuz; “İnsanlar, çocuklarımıza acıyarak ya da yargılayarak baktıklarında çocuklar bunu rahatlıkla fark ediyor. Normal gelişim gösteren çocuklara nasıl davranılıyor ise hiçbir fark gözetmeksizin bizlere de aynı şekilde davranılmasını bekliyoruz. Dernek olarak ötekilerden bir farkımız olmadığını belirtmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.