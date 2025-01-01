Kütahya’da ’Hep 33 yaşında’ filminin gösterimi ve söyleşi programı düzenlendi.

İslam Ansiklopedisi’nin 33 yıllık zorlu ve bir o kadar da anlamlı oluşum sürecini beyaz perdeye taşıyan film, izleyicilerden tam not aldı. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda film gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide katılımcılar, yönetmen Murat Pay ve yapımcı Halil Kardaş’a merak ettikleri soruları sorma imkânı buldular. Filmde yer alan sahnelerin arka planı, yapım süreci ve projeye dair ilginç detaylar, yönetmen ve yapımcı tarafından samimi bir şekilde paylaşıldı. Program, engelli bireyler için işaret dili çevirisiyle de desteklendi.

"Gerçekten çok büyük bir emek var"

Vali Musa Işın, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, "2 saat süresince 33 yıllık bir emeğin mazisini seyrettik. Gerçekten çok büyük bir emek var. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu emeğin filmini çeken kardeşlerime de teşekkürlerimi sunuyorum ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.