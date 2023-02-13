Tepebaşı Belediyesi, depremden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine kurduğu aşevi ve yardım toplama çadırı ile depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, depremden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine kurduğu aşevi ve yardım toplama çadırı ile depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aşevi ve hemen yanına da yardım toplama çadırını kurarak depremzedelerin yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Her gün kahvaltı ve sıcak yemek

Depremin yaşandığı ilk gün İslahiye’de kurulan Tepebaşı Belediyesi Aşevi çadırında her gün kahvaltı ve sıcak yemek servisi devam ediyor. Depremzedeler çadıra gelerek gıda ihtiyacını karşılarken desteklerinden dolayı da Tepebaşı Belediyesine ve Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.

Bölge halkından da yardıma destek

Tepebaşı Belediyesi Aşevi çadırının hemen yanına kurulan yardım toplama çadırından da yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Eskişehir’den gönderilen yardımların dağıtıldığı çadıra, deprem bölgesindeki duyarlı vatandaşlar da sebze, meyve ve odun ocağı gibi çeşitli bağışlarda bulunuyor. İmece usulü ile toplanan yardımlar ile depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Köylere gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtılıyor

Öte yandan depremden dolayı büyük zarar gören ve yıkımların gerçekleştiği köylere de ulaşılıyor. Tepebaşı Belediyesi personeli, her gün köylere giderek ihtiyaçları belirleyip depremzedelere ulaştırıyor. Köylerde bulunan depremzedelere hem yemek hem de ihtiyaç malzemeleri konusunda yardımda bulunuluyor.

Saat 22.00’a kadar hizmet veriliyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, yapılan yardımlardan ötürü Eskişehirlilere teşekkürlerini iletti. Yetkililer, deprem bölgesine çadır, uyku tulumu, kömür, hijyen paketi ve su gibi malzemeleri akşam saat 22.00’a kadar hizmet veren Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne bırakabileceklerini belirtti.