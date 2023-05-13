Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin en yıkıcı olduğu şehirler arasında yer alan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımına başlanan deprem konutları hızla yükseliyor. Toplam 17 bloktan oluşan konutlardan 6 bloğu tamamlanma aşamasına geldi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu İslahiye’de depremzedeler için ilk etapta Değirmencik Mahallesi’nde yapılacak 399 TOKİ konutunun yapımına 13 Şubat’ta başlanmıştı. TOKİ tarafından yapılan ve yaklaşık 90 gün gibi kısa süre içerisinde yürütülen çalışmalarda, önce zemin ve temel etüd çalışmaları tamamlanırken, yapılan ihalenin ardından ise bazı binaların temel kazma ve inşa çalışmaları başlandı. Temellerin ardından ise bazı binaların kaba inşaatına başlandı. 17 bloktan oluşan konutlardan 6’sı tamamlanma aşamasına geldi. Bazı blokların çatıları bile örülerek, alçı yapımına geçilirken, bazılarında ise temel atma ve kat çıkma işlemleri sürüyor.

İnşaatın idari amiri Muhammet Furkan Baybek, inşaatların tamamlanması için kendilerine verilen sürenin 8 ay olduğunu hatırlatırken, kendilerinin daha da erken tamamlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Baybek, "6 Şubat depreminin ardından 1 hafta sonraki süreçte iş makinelerimizle direkt başladık. Radyan temel ve perde beton sistemi yapmamıza rağmen oldukça yoğun ve hızlı şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 17 bloktan oluşan 399 daire inşa ediyoruz. Teslimat için 8 ay gibi bir kısa süre verildi. Elimizden geldiği, imkanlarımızın ölçüsünde daha kısa sürede teslim etmek istiyoruz. 6 adet bloğumuzun temel kalıp bloğumuzun tünel kalıp işlemlerimizin bitmesine az kaldı. Şu anda bitme aşamasına gelen bloklar var. Çatısını ördüğümüz bloklar var. Duvar işlemlerini bitirdiğimiz, alçı işlemlerine başladığımız bloklar mevcut. İnşallah insanlarımızın yaralarına merhem olabilecek bu konutları, en hızlı bir şekilde hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz. Bu yönde de var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.