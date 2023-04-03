Osmangazi Belediyesi, asrın felaketinin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İslahiye’deki 100 hanelik prefabrik kentin yanı sıra, farklı noktalarda temizlik, ilaçlama ve hasar tespit çalışmaları ile aşevi hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde büyük mücadele sergiliyor. Arama kurtarma ekibinin yanı sıra araçlarının büyük bölümünü ve birçok personelini depremden etkilenen illere gönderen Osmangazi Belediyesi, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere çöp kamyonları ve temizlik araçlarını da deprem bölgesine yolladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yoğunlaşmış oldukları bölgelerin İslahiye, Antakya ve Samandağ olduğunu belirterek, İslahiye’de 15 bin metrekare alan üzerine prefabrik mahalle kurduklarını söyledi.

Asrın felaketinin 11 ilde yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkilediğini belirten Başkan Dündar, “Depremin olduğu sabah ekip arkadaşlarımız sabah 8 itibariyle 38 kişilik bir grup arama kurtarma ekibi olarak bölgeye geldiler. Farklı şehirlerde AFAD’ın yönlendirmesiyle farklı bölgelerde 440’ın üzerinde arkadaşımız 100’ün üzerinde araçlarımızla burada görev yaptı. Bizim şu anda yoğunlaşmış olduğumuz bölgeler İslahiye, Antakya ve Samandağ ilçeleridir. İslahiye ve Antakya’da günlük 4 bin kişiye sıcak yemek ikramımız var. Samandağ’da ise ilaç ve temizlik faaliyetlerimiz var” dedi.

İslahiye’de prefabrik bir mahalle kurduklarını ifade eden Başkan Dündar, “15 bin metrekare alan üzerine 100 hanelik bir mahalle kuruyoruz. Bu mahalle içerisinde cami, okul, oyun parkı, millet kıraathanesi ve 6 bilgisayarın da içerisinde olan bir bilgisayar sınıfı oluşturuyoruz. Bununla birlikte alt yapı çalışmaları trafo, kanalizasyon, atık su giderlerinin hepsi belediyemiz tarafından yapılıyor. Bu mahallemizde wifi, uydu antenleri her şey mevcut. Konutlarımız içerisinde lavabo, mutfak, salon, banyo, tuvalet ve bunun yanında buzdolabı, çamaşır makinası ve koltukları hazır bir şekilde tahsis edilecek. Yeni konutları bayramdan sonra teslim etmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

İslahiye’deki prefabrik konutların çalışmasını yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi alan Başkan Dündar, daha sonra Antakya’ya geçerek, bu bölgede görev yapan temizlik, ilaçlama ve saha ekiplerini ziyaret etti. Deprem bölgesindeki temasları çerçevesinde depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Dündar, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyelerle sevindirdi.